Sin disimulo

Tras el rescate de los primeros pobladores aislados por la nieve en la zona de Cushamen, comenzaron a llegar las fotografías de la prensa oficial del Gobierno de Chubut donde muestran en cada cuadro posible, al subsecretario de Asuntos Municipales, Luis Aguilera. Lo cierto es que todo el operativo de rescate fue puesto en marcha por los equipos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, entre otros organismos con experiencia en la emergencia. Sin embargo, el perfil proselitista de la comunicación pública, coloca a Aguilera en el centro de la escena, lo que resulta en el efecto contrario, porque no se trata de a cuantas personas puedan asistir en la emergencia, o cuantos sean evacuados. Lo que quedó en evidencia una vez más, es la falta de presencia del Estado provincial, porque nada estaba preparado. Los motores de los generadores de energía eléctrica no funcionan, ya sea por obsoletos o por falta de mantenimiento, y esto derivó en que Cushamen estuviera 6 días sin luz. La foto de Aguilera con un niño en brazos, no estaría resultando suficiente para levantar el perfil del Gobierno ante la emergencia climática.