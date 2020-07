Sin asesores

Este viernes asume Gustavo Hermida al frente del Ministerio de Familia de Chubut, quien aseguró que se deshará de todos los asesores que están en funciones y quiere “ver adonde fallaron los controles. Esto no puede pasar nunca más, toda esta gente que trabajaba con la exministro Torres Otarola no pueden estar”, aseguró. El exintendente de Río Mayo afirmó que no incorporará cargos políticos. “Quiero apoyarme con la gente que trabaja de años en el ministerio”, dijo horas antes de asumir el cargo.