Si las regalías se mantienen al nivel actual, Chubut podría entrar en default

En Chubut muchas veces se ha dicho que es imposible que la Provincia entre en default. Esto se debe a que la gran mayoría de la deuda pública está garantizada con las regalías hidrocarburíferas. No obstante, si bien es cierto que los acreedores cobran apenas se dispone de ese dinero y el sobrante va para el pago de otros compromisos del Estado, también es real que algunas variables macroeconómicas podrían hacer que la administración de Mariano Arcioni no pueda hacer frente a los próximos vencimientos.

El propio Gobernador ha dicho públicamente durante los últimos días que los ingresos por regalías a Chubut han sido ínfimos. De hecho, alertó con la situación que se podría vivir en los meses venideros.

Ahora bien, si en este contexto en el que todo lo que le corresponde a Chubut por regalías es absorbido por los acreedores, está claro que el default puede convertirse en una realidad por dos motivos. Por un lado, las obligaciones mensuales en concepto de deuda pública no siempre son iguales, por lo que en los períodos que se tenga que cancelar un monto mayor al actual pueden surgir complicaciones.

Por otra parte, el contexto global, inmerso en la pandemia de coronavirus, tampoco ayudaría mucho. Lo que sucede es que si el precio del petróleo tipo Brent, que es el que se toma como referencia en Chubut, disminuye, la plata que ingrese a Chubut en concepto de regalías hidrocarburíferas no alcanzaría para cancelar los compromisos de deuda pública.

En esta sintonía se manifestó el economista chubutense Facundo Ball, quien alertó que “si las regalías se mantuvieran en el mismo nivel del último mes, las garantías no alcanzarían para fondear la Cuenta de Reserva del fideicomiso del BOCADE. Para los que sacan cuentas: las garantías no son sobre el 100% de las regalías”.