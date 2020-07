Habilitaron el transporte interurbano en localidades del Valle y Puerto Madryn

Desde las primeras horas de hoy, cinco empresas de transporte ya brindan el servicio de transporte interurbano en el Valle y Puerto Madryn. Las mismas podrán funcionar entre las 6:45 y las 20 horas.

El director de Terminal y Aeropuerto de la Municipalidad de Trelew, Aldo Amado, explicó que «a partir de hoy se reactivó el transporte interurbano de pasajeros en Trelew», para lo cual, «se abrió parcialmente la Terminal de Ómnibus y se habilitó un acceso a las plataformas. El servicio se brindará de lunes a viernes desde las 6.45 hasta las 20 horas, durante esa franja horaria las empresas tendrán diferentes frecuencias y durante los fines de semana en horario más restringido».

El funcionario detalló que «las empresas expenden los pasajes en las plataformas, no se ingresa al salón de la terminal y en la entrada se dispuso un puesto de control con personal de Policía y Guardia Urbana quienes solicitan a los viajantes el permiso de circulación que emite el Ministerio de Seguridad de la Provincia, de no contar con el mismo, no se permite el ingreso».

Asimismo, dijo que «para los arribos a Trelew se dispuso un punto específico en la plataforma de la Terminal, sobre la calle Lewis Jones, donde allí también Guardia Urbana controla a las personas que descienden, consultan su procedencia – atentos que vienen de otras localidades-, se les toma la temperatura y se les registran los datos».

Las empresas que están funcionando son: Ceferino S.R.L., que realiza el tramo Trelew – Gaiman – Dolavon; Transportes Rawson, tramo Trelew- Rawson; Bahía S.R.L, Trelew – Rawson -Puerto Rawson -Rawson Trelew; Línea 28 de Julio, Trelew – Gaiman – Dolavon y la empresa Mar y Valle con el Tramo Trelew – Puerto Madryn.