Se agudiza el conflicto del SOMU con piquetes en Madryn

El paro general de la flota pesquera decretado por el SOMU cumplió su quinto día y la medida de fuerza presenta dispar acatamiento, teniendo en cuenta que la casi totalidad de los barcos fresqueros que van sobre el langostino, en aguas nacionales, operan con normalidad, salvo que por el mal tiempo están ahora en rada.

El conflicto del SOMU es con las cámaras empresarias y las empresas independientes con barcos congeladores tangoneros. Ese sector de la pesca argentina no participó de la prospección y no está pescando en aguas nacionales porque aducen que los costos actuales hacen inconveniente la salida de buques, y prefieren estar amarrados que salir a la pesca, y proponen rediscutir los ítems dolarizados de los salarios de la marinería, lo cual es abiertamente rechazado por la conducción sindical.

Según plantearon las empresas en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que está en discusión son salarios brutos mensuales del orden de los $500.000, valores a que se llegan en función de que la producción está atada a porcentajes dolarizados. Sobre esos salarios brutos de medio millón de pesos se les debe practicar los descuentos de la seguridad social, aportes sindicales y el Impuesto a las Ganancias. El gremio mantiene el lema “no a la baja”, y rechazan que se reforme lo ya establecido en el CCT.

Bajo acatamiento

El paro iniciado el lunes no tuvo el acatamiento esperado por la dirigencia, ya que en su gran mayoría los marineros de los barcos fresqueros de altura no se plegaron a la huelga, y es porque no quieren perder mareas de trabajo, y ciertamente no están ellos en conflicto, porque la discusión está dada sobre la flota congeladora.

Así, el paro no tuvo efecto, porque los barcos congeladores siguen parados por decisión de las empresas, y las otras flotas siguieron operando con normalidad tal lo demuestran los despachos de pesca en Mar del Plata, Puerto Madryn, Camarones, Comodoro Rivadavia, y los puertos santacruceños.

Bloqueo fallido

Ante la falta de impacto real de la medida de fuerza, el SOMU intentó, sin éxito, bloquear el ingreso de camiones con combustible a los puertos, pero terminaron enfrentados por los estibadores del SUPA que se oponen a que un conflicto particular los termine afectando a ellos con perdida de barcos para descargar.

Fracasada la estrategia del SOMU y profundizando el conflicto, este viernes en las primeras horas de la noche, iniciaron piquetes en Puerto Madryn en la Ruta nacional A010 y en la avenida de acceso al Parque Industrial Pesquero bloqueando la llegada de camiones con pescado a cada una de las plantas de procesamiento. En definitiva, el SOMU intenta impedir el trabajo en las plantas afectado al personal enrolado en el STIA, que tampoco están en conflicto.

Denuncia penal

Esta afectación de ingreso de materia prima a las plantas de procesamiento de Puerto Madryn, totalmente ajenas al conflicto, motivó a última hora una denuncia penal por impedir el libre transito de mercaderías y el ilegal bloqueo de rutas.

En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se expresaron contra la unilateral medida de fuerza del gremio de los marineros porque los afecta negativamente al no poder trabajar con normalidad en el procesamiento de langostino en las plantas, en plena temporada de aguas nacionales.

Un gobierno ausente

Si bien se trata de un conflicto entre privados, y el Ministerio de Trabajo de la Nación es ante quien se dirime la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo, el Gobierno de Chubut ha permanecido ausente a pesar de la escalada de violencia y ante la amenaza real que la paz social se vea alterada.

Ningún funcionario de la administración de Mariano Arcioni ha intercedido para mediar o buscar alternativas que no paralicen una de las pocas industrias que están en plena actividad como lo es la pesquera. A cinco días de iniciada la huelga general, ha existido un inusual silencio y ausencia de parte de las autoridades de la Secretaría de Pesca de Chubut. Marineros se enfrentaron con marineros, luego con estibadores y ahora lo hacen con trabajadores de las plantas en tierra, pero desde el Gobierno Provincial no acusan recibo ante el cariz que van tomando los acontecimientos.