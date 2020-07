Sastre se sumó a los pedidos para que Arcioni abra el diálogo y deje el hermetismo

Como resultado de las decisiones y de los últimos posicionamientos, cada vez son más actores políticos los que toman distancia del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. En este sentido, el vicegobernador Ricardo Sastre volvió a manifestarse en contra de algunas actitudes del titular del Poder Ejecutivo y, al igual que distintos sectores, solicitó más diálogo para resolver los conflictos.

Tras valorar la actividad que se realizó el jueves en la Unicameral, el titular del Poder Legislativo indicó que estos días se tratará en las distintas comisiones el proyecto de reestructuración de la deuda pública y la semana próxima podría haber avances al respecto. Sobre la urgencia que tiene la administración de Mariano Arcioni para aprobar este proyecto, Sastre recordó que “le hemos dado la rapidez a todos los temas que ha enviado el Poder Ejecutivo. De hecho creo que les hemos dado todas las herramientas”.

“Todos estamos detrás de los objetivos de que la Provincia se recupere, que salga adelante. El no callarse no significa estar parado en veredas opuestas. Lamentablemente, hay un acostumbramiento en la clase política de que omitir o callarse es ser un buen oficialista y creo que no son las cosas así”, apuntó Sastre.

El Vicegobernador también remarcó que “nosotros nos debemos a los chubutenses y lamentablemente la Provincia ha estado vapuleada por los distintos inconvenientes económicos y financieros, que repercute muchísimo en lo social. Tenemos la responsabilidad de no volver a cometer los mismos errores, entonces creo que cuando hay cosas que entendemos que no se hacen bien es bueno dar debate, pararse y decir que no están bien”.

Al ser consultado sobre el posicionamiento del Poder Ejecutivo ante las últimas declaraciones públicas de Ricardo y Gustavo Sastre, el titular del Poder Legislativo dijo: “Nosotros tenemos unos años más en la política y no nos creemos absolutamente nada, siempre tratamos de ponernos en igualdad de condiciones. Los caprichos en política no sirven, no le hacen bien a nadie”.

Por último, el Vicegobernador enfatizó que “parte del disconformismo que hay es parte de la falta de diálogo. Hay que poner los pies sobre la tierra. Cuando se suscitan distintos inconvenientes o cuando hay una fractura del bloque mayoritario que tiene 16 diputados y de golpe 9 diputados se ponen en la vereda opuesta, a veces son señales. A veces es difícil creer que uno se las sabe todas, hay que abrir el juego, hay que dialogar y hay que escuchar también”.