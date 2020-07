Riesgo energético en la comarca andina

El diputado del oficialismo, Pablo Nouveau, confirmó este jueves que desde hace dos años los vecinos de localidades cordilleranas no pagan las facturas de energía producto de un problema en el sistema de cobro del servicio. Sin embargo, el gobierno de Chubut se habría comprometido a destinar el 60% de la recaudación para sostener el servicio eléctrico en la Comarca.

Según trascendió, la idea es que el 60% de la recaudación por el cobro de la energía en el noroeste quede en poder de la Delegación Regional de la Dirección General de Servicios Públicos, con la premisa de sostener los gastos corrientes del servicio.

Si bien para lograr ese objetivo se estaría gestando un proyecto de ley, y además sería necesario resolver el problema del sistema de facturación que no estarían permitiendo el cobro del servicio. En resumidas cuentas, si no se resuelve primero el inconveniente con el sistema para cobrar a los usuarios, difícilmente podría destinarse un porcentaje de la recaudación porque esta no existe.

Escenario crítico

Respecto de la situación sobre la imposibilidad de pagar la energía por un problema con el servicio de facturación, el diputado Nouveau, reconoció que “esto es un inconveniente que se viene dando desde hace poco más de dos años por una falla en el sistema de cobro, entonces no es que no se paga porque no hay voluntad de pago, sino que no funciona el sistema de cobro”, afirmó el legislador, al mismo tiempo que precisó que este sistema “colapsó y no se pudo reemplazar”.

Noveau también remarcó que “independientemente de eso, los problemas energéticos que estamos teniendo en la comarca son históricos, pero por cuestiones de mantenimiento de línea. También ha habido conflictos con la gente de Servicios Públicos”.

Como consecuencia de la imposibilidad de pagar las facturas en tiempo y forma se ha registrado una deuda considerable. Si bien dijo no conocer el monto específico, el diputado de Chubut al Frente dijo que “supera los 100 millones de pesos”.