Ricardo Sastre exige al Gobierno un plan para reducir el déficit

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, analizó el escenario de reperfilamiento de la deuda provincial que por estos días es materia de debate en los pasillos de la Legislatura.

En tal sentido, manifestó que “los chubutenses esperan soluciones de los dirigentes y en ese rumbo hay que trabajar” y planteó que “a veces, hay diferencias que se suscitan y no es nuestro estilo callarlas, son distintas formas de ver las cosas; y lo que hay que tratar de hacer con este tema que es de público conocimiento, que es el reperfilamiento, la refinanciación o el reordenamiento de la deuda pública, es tratar de que no se vuelvan a cometer los errores del pasado”.

Plan productivo

En la misma línea, el Vicegobernador sostuvo que “para que pueda encontrarse una solución y salir adelante, no solamente hay que reperfilar la deuda sino que también hay que aggionarla de un plan productivo en el cual el déficit mensual que tiene nuestra provincia desaparezca, o por lo mismo se achique a un porcentaje menor; y que no contraigamos nueva deuda, porque sino dentro de 12 meses vamos a hablar de que se refinanció la deuda y que se ha generado una nueva porque el déficit mensual seguía y nadie hizo nada”.

Déficit de $2.500 millones por mes

Además, Sastre recordó que “los diputados le han solicitado un informe al Ministro de Economía, porque querían ver un plan de acompañamiento a la refinanciación de la deuda” y remarcó que “de nada sirve refinanciar una deuda que ha contraído la provincia hace unos años, si tenemos un déficit mensual de $2.500 millones” y puntualizó que “para no contraer deuda hay que achicar el déficit, porque si la provincia no tiene déficit, no haría falta contraer deuda”.

Factores exógenos

Por otra parte, el mandatario reflexionó que “acá han ocurrido distintas cosas, entre ellas la baja de la producción de petróleo, la baja en el precio del crudo, sumado a que hay un déficit muy grande al cual hay que combatir”, sumando a ello que “si no se hace algo con este último a partir de que se refinancia la deuda, vamos a estar hablando de que en diez meses habrá $25.000 millones de deuda, y es lo que realmente uno no pretende”.

Evitar errores del pasado

Consultado sobre los vencimientos de deuda e intereses a pagar a acreedores externos, el Vicegobernador expuso que ello “aumenta la preocupación de refinanciar o autorizar desde la Legislatura al Ejecutivo a refinanciar la deuda”, aunque mencionó que “a veces, esos apuros terminan cometiendo un error mucho más grave, ya que renegociar o reperfilar la deuda tiene que estar acompañado de un plan que no nos haga seguir siendo una provincia deficitaria”.