Reuniones con referentes cordilleranos

Bajo la modalidad virtual, Chubut Deportes comenzó una serie de reuniones con los referentes deportivos de la comarca andina provincial.

De esta forma, se busca mantener un contacto fluido entre las autoridades, cocer realidades, aunar criterios de trabajo y proyectar el futuro en conjunto.

Primer charla online conociendo la realidad cordillerana

El pasado miércoles, el presidente de Chubut Deportes Gustavo Hernández, encabezó el primer encuentro virtual con referentes del deporte de la cordillera, acompañado por su equipo integrado por el Gerente General Brian Oggero y el Gerente Deportivo Marcelo Richotti.

Tomaron parte de la charla, los responsables del deporte de Esquel (Mariela Sánchez), Gobernador Costa (Jonathan Zúñiga), Rio Pico (Basilio Curiche) Lago Puelo (Matías Ghersi), Corcovado (Silvina Barrera), Tecka(Liliana Quinteros), Cholila(Patricio Rodríguez), José de San Martín (Yanina Vargas), Trevelin(Carlos Saiz), El Hoyo(Mariela Gusso) y Epuyén (Hugo Franco).

Hernández, en primer término agradeció la participación e indicó que pidió organizar esta reunión “para empezar a trabajar en conjunto mediante este sistema virtual. En principio escucharlos, ver como esta cada uno y explicar cómo estamos nosotros”, a lo que agregó: “queremos estar al tanto de cómo están las actividades en cada localidad y cuáles son sus necesidades”.

Más adelante y teniendo en cuenta que no todas las localidades atraviesan la misma situación, deslizó que “la idea es tener un panorama, con diferentes planes, de acuerdo a cada zona. Quizás no podamos hacer unos juegos uniformes debido a que cada localidad vive diferentes situaciones, por eso debemos desarrollar diferentes tipos de planes. Hoy tenemos dos proyectos, los Juegos Comunales y los Juegos Chubutenses, pero dependemos de como siga avanzando la pandemia para ver si lo podemos desarrollar”.

Por parte de los responsables deportivos, hubo coincidencia en la intención de comenzar a mantener un contacto fluido mediante esta plataforma y poder coordinar acciones en conjunto.

Luego, cada uno describió la actualidad que marca la pandemia en su localidad, las actividades que ya se están desarrollando, cuales no y los pasos a seguir. En este sentido, se habló de la presentación de protocolos para el inicio de actividades, siempre de acuerdo a lo que vayan indicando los Decretos tanto provinciales, como nacionales.

Para el próximo viernes 3 de julio está prevista la segunda charla, con referentes de la Comarca Senguer-San Jorge, mientras que el lunes 6, será el turno de la Comarca del VIRCH.