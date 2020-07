Repudian la tapa de «Caras» donde se opina sobre el cuerpo de la princesa de los Países Bajos

La tapa de la revista Caras con la foto de la Reina Máxima de Holanda y su hija Amalia de 16 años con un título que habla de que la adolescente «luce con orgullo su look ´plus size´» fue cuestionado en redes sociales, al considerar que se trata de una publicación que «reproduce» violencia y bullying.

Yael Bendel, titular del Ministerio Público Tutelar porteño, consideró que la tapa «es violenta».

«Imagino tantas tapas posibles con imágenes de adolescentes, mujeres, que tienen tanto para contar y compartir sobre su percepción del presente y proyectos futuros. Qué vergüenza y qué tristeza que esto sea lo que la revista Caras tenga para decir», opinó en redes sociales la funcionaria.

«Bullying disfrazado de buenas costumbres y lenguaje progre. Discriminación al fin», escribió en Twitter el conductor Jorge Rial.

Su hija Morena y él mismo hicieron público en varias oportunidades que la joven fue víctima de bullying cuando se opinó sobre su cuerpo.

Consultada por Télam, la licenciada en Nutrición, Jesica Lavia dijo que lo que se necesita «no es que una adolescente víctima de bullying tenga la fortaleza suficiente para enfrentarlo».

La profesional, una de las autoras del libro ‘Pese lo que pese’ sobre nutrición y feminismo, consideró necesario «que se aplique educación sexual y educación nutricional en todas las escuelas para frenar toda esa violencia y discriminación, para que entendamos que no hay que opinar sobre el cuerpo de otra persona y que no está mal tener un cuerpo fuera de los estereotipos normados».

«La diversidad corporal existe y está bien, no es algo a corregir o a cambiar», aseveró Lavia.

Ante los repudios, Liliana Castaño, directora de las revista, justificó la foto y el título diciendo que Catalina, futura reina, «con todos sus títulos no pudo esquivar el bullying y su historia puede resultar inspiradora. Su fortaleza, como sobrellevó ser la princesa ´plus size´, como la llamaban en Holanda y el apoyo de su familia, es lo que revela la nota».

Pero no así la tapa que «reproduce el mandato estético discriminador que reduce a las personas a estereotipos» aludiendo «al look ´plus size´», señaló en su cuenta oficial de Twitter, Estela Díaz, ministra de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

«La referencia al cuerpo de las mujeres es una constante de la violencia simbólica y mediática», añadió la funcionaria.