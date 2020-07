Puratich volvió a cuestionar el ingreso de contingentes de chubutenses ‘repatriados’

Desde que comenzó la pandemia miles de personas que están viviendo en otras provincias solicitaron regresar a Chubut para pasar la etapa de aislamiento obligatorio en sus domicilios. Esto fue respaldado por las autoridades de distintos estamentos, aunque durante las últimas semanas se empezaron a plantear reparos por parte de algunos funcionarios.

Quien encabezó la crítica sobre la continuidad de ingresos al territorio provincial fue el propio ministro de Salud, Fabián Puratich, quien recriminó que ya han pasado más de 100 días desde que inició la cuarentena. También apuntó que no estamos atravesando una etapa de vacaciones, sino que deberían retornar a Chubut solo aquellos individuos que tengan un justificante para hacerlo.

El titular de la cartera sanitaria ya se había pronunciado al respecto y dijo que no iba a autorizar nuevos ingresos al territorio provincial. Esto fue ratificado en la víspera y anunció que sólo se dejará entrar a aquellas personas que lo hagan por cuestiones de salud o que tengan un justificante para hacerlo.

En este contexto, Puratich recordó que desde el Gobierno Nacional han indicado que “hay provincias que están contagiando al resto de la Argentina, yo soy muy estricto en esto y no estoy de acuerdo en los regresos”.

En este sentido, en las últimas horas iba a llegar un nuevo colectivo con pasajeros de otras provincias, pero el mismo fue cancelado debido a que “tuvimos un inconveniente, se detectaron 11 viajeros con cuadros febriles y se suspendió”.

Sobre aquellos estudiantes que pretenden llegar desde otros puntos del país, el ministro de Salud dijo: “Tenemos que ser responsables, entiendo que empezaron las vacaciones de invierno pero no se pueden venir de vacaciones”. En este sentido también pidió conciencia a los padres y a los funcionarios que pretenden que siga llegando gente a Chubut.

“No se pueden venir con tablas de surf a Playa Unión, no vamos a negar el retorno de una persona por cuestiones de salud, pero no vamos a permitir que se vengan de vacaciones. Vamos a ser estrictos en el ingreso cuando los motivos no se justifiquen”, concluyó Puratich.