Por los incumplimientos del Ejecutivo, la Legislatura no funciona con normalidad

Finalmente hoy por la mañana se concretó la sesión presencial en la Legislatura de Chubut, luego de que el martes pasado no se haya alcanzado el quórum necesario para aprobar la modalidad virtual. La misma estaba pactada para las 8 de la mañana, pero la misma se retrasó e inició cerca de las 9:20.

Esto último no resultó un dato menor, ya que desde la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) habían anunciado que prestarían colaboración solo por dos horas, las que empezaron a correr a partir de las 8. Además, tampoco estuvieron presentes en el recinto escribanos públicos, por lo que no se pudo continuar con la actividad sin los trabajadores legislativos correspondientes.

Sumado al ingreso a las respectivas comisiones de varios proyectos legislativos y del tratamiento de otras iniciativas, los diputados provinciales aprobaron hoy la modificación al reglamento interno de la Legislatura, por lo que quedaron aprobadas las sesiones bajo la modalidad virtual y con la asistencia de un escribano público.

Enojo de Sastre

Otro de los datos a destacar es que el presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre, acordó con los titulares de cada uno de los bloques que no habrá receso invernal en el Poder Legislativo. De esta manera, a la sesión prevista para el 23 de julio se sumarán también dos sesiones para los días 16 y 21 del mismo mes.

Por su parte, el Vicegobernador planteó reparos por la situación que se vivió hoy en la Legislatura y pidió que se reactive el diálogo para intentar destrabar los conflictos con los trabajadores de la APEL. “Esto no funciona así, es imposible trabajar así”, apuntó Sastre ante la consulta sobre si las sesiones futuras también serán solamente de dos horas.

El Presidente del Poder Legislativo también consideró que “si no hay una solución de fondo es muy difícil subsanar este tipo de problemas”. Al ser consultado sobre una posible alternativa para que esto ocurra, Sastre pidió “diálogo entre las partes”.

Sobre la posibilidad que se abre ahora para sesionar de manera virtual, el Vicegobernador recordó lo que sucedió esta semana cuando no alcanzaron el quórum bajo la modalidad on-line: “También tuvimos la posibilidad de hacerlo el martes pasado y no teníamos los votos para poder aprobar el proyecto. Ni el PJ ni Cambiemos se presentaron”.

Espaldarazo a Arcioni

Por su parte, el diputado oficialista Roddy Ingram se refirió a los acontecimientos que sucedieron ayer en la Unicameral provincial y pidió que se entable el diálogo entre los distintos sectores y espacios políticos como para poder avanzar en la búsqueda de una solución a la crisis que atraviesa Chubut.

En este sentido, el legislador de la bancada de Chubut al Frente respaldó fuertemente al gobernador Mariano Arcioni y dijo que “lo veo con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de sacar la provincia adelante. Lamentablemente la situación económica que tiene la provincia no es buena”.

“Evidentemente hay una crisis”

A su turno, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, dijo no estar sorprendido por lo que ocurrió ayer, ya que corresponde a una situación similar a la que se vivió el martes de esta semana.

Sobre los cambios en el Poder Ejecutivo y las renuncias de algunos ministros provinciales, el diputado consideró que “evidentemente hay una crisis. El Gobierno de Arcioni ha tenido muchas de estas situaciones y esto preocupa porque tenemos una situación económica y ahora una situación política, más allá de que el fondo es la cuestión financiera”.

Mala comunicación

Por su parte, Adriana Casanovas, presidenta del bloque del Frente de Todos, también planteó reparos por lo que ocurrió ayer en la Legislatura Provincial y puso en evidencia algunos malos entendidos que se dieron durante la víspera.

Según afirmó Casanovas, cuando llegaron a la Unicameral chubutense, se les comunicó que las dos horas de colaboración de la APEL comenzaban a contarse desde que inicie la sesión, aunque esto finalmente no ocurrió y el plazo empezó a correr a las 8 de la mañana, horario en el que estaba previsto que comience la actividad parlamentaria.

Sobre la crisis institucional que está atravesando Chubut, la presidenta del bloque Frente de Todos consideró que “esto amerita una buena conversación dentro del Gabinete”. “Si me preguntas hoy no sé quién está a cargo de cada ministerio”, apuntó la diputada Casanovas.