Polémica por las fotos del Gobernador y Diputados en medio de la emergencia

La torpeza expresada por la dirigencia política de Chubut al tomarse fotografías de celebración en medio de una situación de emergencia, como la expuesta en las últimas horas, provocó malestar, indignación y polémica.

Mientras el gobernador Mariano Arcioni se toma una “selfie” junto al ministro Massoni y el titular de Defensa Civil, José Mazzei, sobrevolando Cushamen mientras se desconoce el estado de salud de muchos pobladores que viven en los parajes más alejados; un grupo de legisladores provinciales que viajaron a la zona de desastre a llevando donaciones, decidieron hacer un alto en el camino para tomarse una foto cuál viaje de egresados.

Así las cosas, la nevada ha provocado el aislamiento de pobladores y ha expuesto la falta de recursos para atender una situación de emergencia, al tiempo que pone de relieve la ausencia de un plan de contingencia, ya que la coordinación de toda la asistencia que se hizo en la zona estuvo en manos de la Gendarmería, Prefectura y Ejército que pusieron inmediatamente su equipo y su experiencia al servicio de la Provincia para asistir a las familias en riesgo. Sin embargo, mientras hombres anónimos de las Fuerzas nacionales y vecinos voluntarios se expusieron al frío y la nieve para ayudar a otros, Arcioni se sube a un helicóptero para llegar al lugar cuando el cielo despejó, y así se toma fotos y videos con los damnificados.

Inoportuno

En otra imagen polémica, se los ve a un grupo de legisladores de Chubut tomándose una foto en la nieve, cual viaje de egresados. La polémica surge porque aún si fueron a la zona a llevar donaciones, tal como lo explicaron a través de las redes sociales, no han sabido comprender lo inoportuno de la imagen, y la reacción de la ciudadanía no hizo esperar.

Por otra parte, aún si viajaron en vehículos particulares como afirmó una diputada en redes sociales, todo indica que no hacía falta viajar en comitiva de diputados con asesores, todos pagos, para llevar ayuda solidaria, enviaban un camión y se ahorraban los viáticos.

Las fotos lo que dejan en evidencia, es que mientras los ciudadanos exigen respuestas a reclamos de años, como la resolución de los problemas con la energía eléctrica, y la falta de mantenimiento de los equipos generadores, entre otras muchas demandas; los funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo compiten por la foto, un papelón que debe ser expuesto.

Vecinos indignados

A pesar de los esfuerzos por mostrar capacidad de gestión y asistencia a las familias damnificadas, los pobladores de la zona de la Meseta y Cordillera advierten que la falta de planificación y la escasez de recursos conspira con cualquier posibilidad de mejorar la situación en los parajes rurales.

Quizá la dirigencia política de Chubut, debería reflexionar y sí lo que pretenden es asistir a los damnificados, envíen a los que saben y tienen experiencia en la emergencia, les transfieren fondos de los gastos reservados, y mejor se quedan en casa.