Piden investigar el manejo de los fondos en Lotería por presuntas malversaciones

Los trabajadores de Lotería del Chubut se manifestaron ayer frente a la sede del organismo y realizaron una presentación ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen presuntos hechos de corrupción en el manejo de fondos públicos.

En diálogo con AzM Radio, Alfonso López, referente de los trabajadores afirmó que “Lotería de Chubut está en quiebra. Entre otras cosas, le debemos 300 millones de pesos a SEROS de aportes patronales y personales que no se han cumplido. A nosotros nos descuentan el 18% todos los meses para la obra social y la jubilación y eso no ha llegado a SEROS”.

Además de esto, se registraron otras irregularidades en la administración. Uno de ellos fue que “en septiembre de 2014, el entonces presidente Oscar Gallego ante la presentación de gestión ante el gobernador Mario Das Neves establece que para ese año las ganancias eran de 4 millones de dólares. Hoy, Lotería no puede pagar los sueldos”.

“Siguiendo con esta investigación, en el año 2015, Lotería del Chubut debía 200 millones de pesos”, agregó.

Debido a esta variación sustancial en tan poco tiempo, los trabajadores sospechan de algunas maniobras que escapan a los trámites “normales”, por lo que se hizo la presentación ante la Procuración General para que se determine qué sucedió con los fondos de Lotería.

Tras enfatizar que la entidad podría funcionar regularmente con menos trabajadores que los que hay actualmente, López destacó que “la culpa no es de los empleados sino de quienes vieron la posibilidad de que la planta de Lotería llegue a esta cantidad de personas. Las acciones de las malas políticas hacen que los empleados tengamos que pagar esas responsabilidades”.

“Lotería del Chubut ha sido el aval económico y político a muchísimas gestiones. Desde Lotería se han pagado campañas políticas con el dinero de la gente”, acusaron los trabajadores del sector.