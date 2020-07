Pasando lista

El gobernador Mariano Arcioni asegura que en su gobierno no hay ñoquis, y sostiene que todos aquellos que figuran como asesores o en altos cargos dentro de círculo íntimo trabajan. Lo que no estaría del todo claro es cómo aún conserva a su lado a funcionario que están acusados de cometer delitos contra la Administración Pública. Por caso esta semana se habló de Erica Perrone, quien figura en la nómina de la Secretaría General de la Gobernación, y cuyo DNI 26.326.921, coincide con el de quien está imputada por corrupción, mientras se resuelve la causa judicial, Perrone se alza con un sueldo mensual de $82.691,00.

Otro caso de análisis es el de Néstor José Di Pierro, quien debió dejar la representación de Chubut en la estatal YPF por estar procesado en una causa judicial, y sin embargo el gobernador Arcioni lo premió con un cargo de asesor por el que percibe $153.131,00.

Estos serían solo una muestra de los casos de funcionarios de Mariano Arcioni que nadie sabe a ciencia cierta a qué se dedican y llevan consigo la carga de estar procesados judicialmente. Si bien rige el principio de inocencia, no parece muy prolijo sostener en el corazón mismo del Gobierno a personas que están sospechadas de cometer delitos en perjuicio de la Administración Pública.