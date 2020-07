Organizaciones de Derechos Humanos piden la renuncia de Massoni

Días atrás el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, cuestionó a las organizaciones de Derechos Humanos que habían criticado sus formas llevar a cabo sus tareas habituales. De hecho, dijo que este tipo de entidades terminaban defendiendo a los delincuentes, mientras que el intentó posicionarse en la vereda contraria.

Rápidamente volvieron a apuntar contra el funcionario y en las últimas horas se conoció un comunicado elaborado por la “Comisión contra la impunidad y por la justicia en Chubut”, el cual fue firmado por referentes de todo el país.

“Vemos con gran preocupación que un funcionario público que tiene a su cargo el área que posee el monopolio del uso de las fuerzas estatales, realice tales declaraciones en una provincia regada de sangre debido al accionar ilegal de las fuerzas de seguridad a su cargo. Desaparecidos en comisarías, asesinatos, violaciones, vejaciones, todo tipo de prácticas de tortura y persecución ideológica, por parte de las fuerzas de seguridad, son solo algunos de los hechos que deberían ocuparlo y no atacar a ‘la gente de derechos humanos’ por velar por ellos, trabajo que por otra parte es, justamente, algo que debería estar realizando el propio Estado”, dicen las primeras líneas del texto.

Además, manifestaron su “espanto” por “saber que un funcionario público que publicita estas opiniones sobre los derechos humanos, haya tenido bajo su órbita un área tan sensible y fundamental en nuestra provincia como es la Subsecretaría de Derechos Humanos, antes de asumir al cargo de Coordinador de Gabinete en 2019. No es difícil comprender la poca prioridad que el Gobierno le ha dado a dicha área, y el escasísimo o nulo margen de acción que tiene en la defensa de los derechos humanos”.

“Massoni fue removido del cargo el 7 de noviembre de 2019 tras la brutal represión frente a la casa de Gobierno y atroz detención del Secretario general ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut), Santiago Goodman, y vuelto a nombrar, un mes más tarde, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ante el estupor de la comunidad toda”, recordaron.

Garantías

En otro orden, el comunicado firmado por decenas de personas y entidades de todo el país enfatizaron que “estamos convencidos que un funcionario público que ignore que su mayor responsabilidad es la de garantizar el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, no puede ejercer cargos públicos porque pone en riesgo la democracia. Es por esto que toda acción que lleve adelante en pos de fomentar estigmatización, persecución y discriminación es una violación a los derechos humanos”.

“Por todo lo expuesto y en pos de defender la democracia y garantizar los derechos de la población de Chubut, lxs abajo firmantes exigimos la inmediata renuncia del Ministro de Seguridad, Federico Massoni; del Subsecretario de ese Ministerio, Félix Sotomayor; y de toda la Cúpula de la Jefatura Policial que lo acompaña”, concluyeron.