Mientras miles de familias se alimentan gracias a la solidaridad de los vecinos en todo Chubut, esta semana producto de la impericia del Gobierno Provincial para mediar entre el SOMU y la CAPIP, cerca de 500 toneladas de langostino se pudrieron en los camiones varados en el acceso a las plantas de procesamiento. Si bien el Gobierno de Chubut afirma que denunció el bloqueo ante la Justicia, los cortes se realizaban en ruta provincial y accesos a empresas, lo que podría haberse resuelto con presencia policial. Habrá quien sostenga que la intervención policial podría haber generado un enfrentamiento, lo que no desalentó al ministro de Seguridad en otras circunstancias cuando se trataba de docentes o trabajadores de la Salud. No resultaría extraño que este fuera el argumento, después de todo el ministro Massoni cuando va a los procedimientos lo hace en la retaguardia y no al frente como dice la crónica oficial. Por estas horas, el Ejecutivo de Chubut es responsable de no haber salvaguardado 500 toneledas de alimento.