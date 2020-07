Nuevas becas para artistas

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de las actividades artísticas en la Argentina, la Colección Oxenford anunció una convocatoria a las Becas Extraordinarias para artistas visuales.

El propósito de esta nueva iniciativa es dar continuidad al programa semestral de Becas de Viaje, adaptándolas a las limitaciones actuales de movilidad y a la situación económica generada por la pandemia de COVID-19, por este motivo la Colección Oxenford otorgará por única vez 60 becas de cien mil pesos cada una con el objetivo de contribuir a atenuar la situación actual de artistas visuales.

El jurado de selección estará compuesto por artistas y evaluará el total de las postulaciones recibidas. Se pondrá énfasis en beneficiar a aquellos artistas argentinos activos en el campo de las artes visuales que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Interesados

Los postulantes deberán enviar a coleccion.oxenford@gmail.com un solo documento pdf con páginas numeradas y de hasta un máximo de 5mb conteniendo los datos personales e información de contacto completa; un CV de extensión máxima de 1 carilla, que incluya estudios y trayectoria; un máximo de 10 fotografías o links a videos de obras recientes; y una carta de 300 a 600 palabras en la que el solicitante explique los motivos por los que necesita esta beca: reciente reducción importante de ingresos, gastos imprevistos que no puede asumir, problemas de salud, u otros motivos.

Priorizar a los vulnerables

Esta convocatoria no requiere presentación de un respaldo formal de bienes e ingresos, y está únicamente basada en la confianza. Por este motivo, solicitaron a los artistas que estén en una condición económica estable, ya sea por contar con una propiedad, fondos propios, sueldo, o apoyo familiar, que, por solidaridad con sus colegas más necesitados, se autoexcluyan de la convocatoria.

La documentación podrá presentarse hasta el viernes 10 de julio y las aplicaciones recibidas fuera de término no serán tomadas en cuenta.

La convocatoria no contempla solicitudes colectivas. Las decisiones del jurado son inapelables y el jurado no estará obligado a justificar sus elecciones.

El resultado de la convocatoria será comunicado vía email o telefónicamente durante el mes de agosto de este año.

El importe de cada beca será total y definitivo y se efectivizará mediante transferencia bancaria. El mismo estará sujeto a las normas de facturación e impuestos.



Colección Oxenford

La Colección Oxenford es una colección de arte argentino contemporáneo, liderada por el emprendedor de internet Alec Oxenford. Iniciada en 2008, contó con la curaduría de Inés Katzenstein hasta 2017. Con coordinación general de Erica Bohm, posee en su acervo más de 450 obras incluyendo pinturas, dibujos, instalaciones, videos, esculturas, fotografías, performances y objetos.