Noticia positiva para “Las Gigantes”: recuperaron sus becas

Comienzan a vislumbrarse soluciones para la Selección Argentina de Basquetbol, “Las Gigantes”, representantes del básquetbol nacional que desde hace algunas semanas, iniciaron un franco y claro reclamo en búsqueda de igualdad y equidad.

En principio, tras una reunión virtual desarrollada junto al Ministro de Turismo y Deporte de Nación, Matias Lammens y el Presidente del COA Gerardo Werthein, las jugadoras recibieron la noticia que recuperarán las becas que venían percibiendo hasta antes del inicio de la pandemia en la Argentina. Su lucha continúa, ya que ahora buscarán que sus pares de Liga Argentina que tuvieron el abrupto cierre de Temporada, también puedan recibir ayuda económica.

Primer paso cumplido para la Selección Femenina

En una reunión virtual realizada el pasado miércoles entre el Ministro de Turismo y Deporte de Nación, Matias Lammens, junto con el Presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, las integrantes del plantel de la Selección Argentina de básquetbol Femenino, tuvieron respuesta para una parte de su reclamo.

“Las Gigantes”, iniciaron hace algunas semanas, un duro y entendible reclamo: igualdad y equidad en sus derechos y desarrollo su actividad, para con sus pares masculinos.

Por ello, en principio, las autoridades nacionales aseguraron en el encuentro virtual con las deportistas que han recuperado sus becas; las cuales se pagaron hasta el primer trimestre de este 2020 y que entre el inicio de la pandemia en el país y la imposibilidad de desarrollar entrenamientos con objetivos deportivos internacionales, fueron dadas de baja.

Tras una charla sobre las distintas situaciones que atravesó el combinado, se acordó la reanudación de las becas, correspondiendo estas a la proyección panamericana. Sobre esta situación, Lammens esbozó públicamente: “Valoramos el compromiso, el crecimiento deportivo y estamos seguros que esto es apenas el primer tramo de un camino de crecimiento y logros deportivos. Porque tienen talento, compromiso y orgullo de vestir la camiseta argentina”.

A lo que Werthein añadió: “Trabajamos en la búsqueda de soluciones conjuntas, articuladas con el ministro Lammens. Lo hicimos con todos los elementos y a favor de una mirada que priorice la equidad deportiva. Así es que, de común acuerdo con la Confederación (CABB), se decidió que las becas correspondan al escalón de Proyección Panamericana”.

Por poco más de media hora se extendió la reunión, que según inidca un informe de el Diario Clarin, “las jugadoras supieron de boca de Lammens lo que les había empezado a llegar algunas horas antes respecto a la recuperación de las becas y de la consecuente cobertura de medicina prepaga”.

La nota, agregó a la vez que “deberían haberse dado de baja en noviembre de 2019, al finalizar el proceso de Selección de ese año, habían continuado vigentes de forma extraordinaria hasta el primer trimestre de este año. Fue una forma de “compensación” por lo sucedido en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en los que un error administrativo (Argentina llevó el juego de camisetas del color equivocado) les causó una derrota por no cumplir con el reglamento y significó la eliminación del certamen”.

Por eso, teniendo en cuenta que no hay proceso de Selección activo ante la imposibilidad de entrenarse por el ASPO y por ende no hay convocadas al equipo nacional; “las jugadoras que cobrarán el beneficio serán las mismas que estaban en el listado hasta marzo pasado, aunque las que participaron de la reunión manifestaron su intención de que, eventualmente, se pueda incorporar a más colegas al cobro de las becas”.

Vale destacar que las becas, son aportadas por el ENARD; y forman parte de lo brindado en lo que, en condiciones normales, seria la preparación para el Campeonato Sudamericano. A la vez, “las Gigantes”, buscarán ahora acercar partes y unificar criterios y posiciones la nueva conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol. Precisamente aquí, la situación es incierta, ante el conocimiento de algunos cambios en el manejo del básquetbol femenino que desde el ente madre del básquet nacional busca implementarse desde su nueva conducción.