Este miércoles, las puertas de Casa de Gobierno estuvieron vedadas al ingreso de todo aquel no hubiere sido invitado previamente. No solo se impidió el ingreso a los trabajadores de la prensa que esperaron infructuosamente a las puertas de Fontana 50 que los recibieran para confirmar o rechazar las versiones sobre los cambios de gabinete. Tampoco dejaron pasar a las autoridades de Lotería, Luis Aguirre y Francisco “Pancho” Salto que llegaron como de costumbre, con aire dominante y fueron detenidos en la puerta. Con evidente malestar salieron del lugar refunfuñando por las nuevas medidas de seguridad de Casa de Gobierno que ya no distingue entre funcionarios, periodistas y electores, sino solo entre los invitados y los que llegan sin invitación.