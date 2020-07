“No hay un plan económico a futuro”, cuestionó Williams

“La reunión dejó sabor a poco”, disparó la diputada del interbloque, Mariela Williams quien lamentó que el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena no haya llevado a la reunión un plan que acompañe la refinanciación de la deuda.

“Queremos saber qué vamos hacer con la provincia, con cada una de las actividades productivas como la pesca, el petróleo, la energía, el campo, la agricultura y la ganadería, queremos saber cuál es el plan económico que van a desarrollar en los próximos años”, indicó.

Recordó que en el proyecto de ley de refinanciamiento, el inciso “h” se refiere a nuevos endeudamientos “y si el Poder Ejecutivo los necesita sería interesante que lo plasme en un plan económico para qué lo necesitaría y cómo los usará”.

Acuerdos del oficialismo y Cambiemos

Con relación a la conformación de la Comisión Investigadora por los juicios políticos al gobernador Mariano Arcioni, Federico Massoni y Miguel Donett del STJ, Williams dijo que no hay ningún diputado del interbloque, “todo fue muy raro, pero tiene que ver con los acuerdos políticos que se tejen, hay un acuerdo entre el bloque de Chubut al Frente y Cambiemos que conformaron esa comisión entre ellos y votaron como presidente de la Sala de Acusar a propuesta del presidente del bloque oficialista, Juan Pais a Andrea Aguilera, diputada de Cambiemos”.

Comisión Investigadora

Williams no duda que la Comisión Investigadora hará un trabajo responsable, “pero cuando apuntamos sobre estas cosas nos dicen que somos miserables, desestabilizadores cuando buscamos trabajar y conversar sobre los temas, aportar y ser escuchados, algo que este gobierno no le gusta y no lo entiende así”.

Puso como ejemplo que en el conflicto de la pesca, el intendente Gustavo Sastre no fue atendido por el gobernador cuando existía un conflicto importante y cuando se produce en el territorio se debe intervenir por más que sea de orden nacional.

Optimismo del PJ

La diputada es optimista que tanto Ricardo Sastre como Adrián Maderna integren las filas del partido justicialista, “no pierdo las esperanzas e incluso de pensar a futuro la posibilidad de la unión entre el interbloque y el PJ Frente de Todos, estamos muy cerca y creo que sería el paso que falta para diferenciarnos del gobierno provincial, ya estamos marcando la diferencia y por eso armamos el interbloque”.

“Pagliaroni, el mejor oficialista”

Con relación al presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni dijo que es el mejor exponente que tiene el gobierno de Arcioni en el recinto, “él cree que nosotros vamos a levantar la mano porque somos oficialistas, aquí estamos para defender los derechos de los vecinos, cuando intentamos hacerlo somos desestabilizadores”.