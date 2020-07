Naya Rivera: la autopsia reveló la verdadera causa de su muerte

A poco más de 24 horas de haber hecho una autopsia al cuerpo de Naya Rivera, se dio a conocer qué ocasionó la muerte de la protagonista de “Glee”.

De acuerdo con el médico forense del condado de Ventura confirmó que el cuerpo encontrado en el lago Priu el lunes es el de Rivera y determinó que la forma de muerte fue un accidente pues no había indicios de violencia, ni de alguna enfermedad en el cuerpo.

“Los hallazgos de la autopsia son consistentes con un ahogamiento y la condición del cuerpo es consistente con el tiempo que estuvo sumergida. No se identificaron lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay indicios de la investigación o examen de que las drogas o el alcohol hayan jugado un papel”, explicó el reporte.

El lunes 13 de julio, los efectivos a cargo de la búsqueda de la actriz, desaparecida el pasado 8 de julio, confirmaron que encontraron el cuerpo de Rivera. En una desafortunada coincidencia, apareció en el séptimo aniversario de la muerte de Corey Monteith, compañero de la cantante en el show creado por Ryan Murphy. Monteith falleció de una sobredosis en un hotel en el centro de Vancouver, Canadá cuando tenía 31 años.

Mientras tanto, fanáticos y compañeros de la intérprete de ascendencia puertorriqueña han compartido sus condolencias. La más reciente en compartir su sentir fue Dianna Agron, quien interpretó a “Quinn Fabray”, mejor amiga de “Santana Lopez” en la serie juvenil.

“Naya y yo avanzamos con tanta facilidad que fue mi primera amiga y aliada en nuestro programa. En el piloto, nuestros personajes iban y venían con tanta rapidez. Nuestro entusiasmo rebosaba de todo lo desconocido. Intentamos comprender lo que los otros miembros del reparto debían sentir mientras trabajabamos de maneras tan separadas. Nos atrevimos a soñar”, escribió Agron.

La cantante de 34 años explicó que estaba agradecida de que el show funcionara, ya que fue una gran oportunidad incomparable para que el mundo pudiera conocer el talento de su fallecida amiga.

“Algo rebosaba, era palpable. Y gracias a Dios funcionó. El talento magnético de Naya se iba a desatar, simplemente aún no lo sabíamos. Trabajar con ella fue un regalo. Había mucho que absorber, su ética de trabajo, su valentía, su talento, supremo. Naya tenía una risa que te envolvía y te mantenía cautivo. Ella era hipnotizante. Ese brillo en sus ojos, su sonrisa luminosa. Naya lideró con verdad, humor, ingenio. La amaba por todas estas razones”, agregó.

Rivera, de 33 años, desapareció el miércoles pasado en el lago Piru, California, mientras navegaba con su hijo Josey, de cuatro años, quien fue encontrado solo en la embarcación. En declaraciones a la policía, el menor contó que su madre “se tiró al agua pero no regresó” y a poco más de un día la estrella fue dada por muerta.

Este lunes las autoridades locales dieron a conocer que Rivera envió una fotografía de su hijo Josey a bordo del bote a un miembro de la familia 90 minutos antes de que el menor fuera encontrado dormido. La captura habría ayudado a guiar la búsqueda para encontrar finalmente el cuerpo de la actriz.

Un día antes del trágico suceso, Rivera publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía junto a su pequeño hijo junto con el mensaje: “Solo nosotros dos”.

