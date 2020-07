Narcomenudeo: intendente bonaerense admitió que debe «cubrir» a dealers

El intendente de la localidad de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires, Mario Ishii, fue filmado con un teléfono celular mientras discutía con un grupo de empleados públicos que se desempeñan en el área de Salud local y que exigían mejores condiciones laborales.

“Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”, apuntó el Jefe Comunal, tras advertirles a los trabajadores que, de no cumplir con las condiciones laborales actuales, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

Ishii sostuvo, en el video difundido por el productor de Jorge Lanata, Gastón Cavanagh, vía Twitter: “Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”.