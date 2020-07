Nación impulsa programa de tablets gratis para jubilados

A través de Anses, el Ente Nacional de Comunicaciojnes (ENACOM) repartirá tablets de manera gratuita a jubilados, en el marco del plan «Más simple», un programa de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Según la última resolución del organismo, el beneficio incrementó su alcance, ya que primeramente abarcaba a adultos mayores y mujeres residentes en zonas rurales y suburbanas, como así también a otras categorías de beneficiarios de Anses.

Para aplicar a la obtención del dispositivo, el trámite habrá que realizarlo online en la página web del programa, completando el correspondiente formulario. Dado que se trata de un plan que ya existía anteriormente, se entregarán los remanentes de dispositivos disponibles.

La población a la que está destinada el beneficio comprende a «beneficiarios de AUH con hijos menores de 18 años y que cuenten con la libreta de control de salud y educación de su hijo», «beneficiarios de Asignación por Embarazo», «monotributistas», «beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil», «jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles», «monotributistas cuyo ingreso anual mensual no supere en dos veces el salario mínimo vital y móvil», «desempleados» y «adultos mayores y mujeres que residan en zonas rurales y suburbanas de su municipio».