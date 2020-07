Nación aprobó la estrategia sanitaria aplicada en Comodoro

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, junto a su par de Rada Tilly, Luis Juncos, recibieron a los equipos epidemiológicos de Nación y Provincia que arribaron a Comodoro Rivadavia para evaluar la situación y monitorear en conjunto los testeos de Covid-19. Se estableció, en primera instancia, la continuidad de la estrategia aplicada hasta el momento con un fuerte trabajo en territorio para una búsqueda activa de casos sintomáticos en los barrios. “La única forma de salir de esto es la responsabilidad individual”, afirmaron.

Cabe recordar que, el plan de emergencia coordinado y que se viene implementando desde hace dos semanas tanto en Comodoro Rivadavia como Rada Tilly tuvo la aprobación del equipo epidemiológico de Nación que acompañará el monitoreo de los testeos y la búsqueda activa casa por casa que vienen realizando los agentes sanitarios para evitar la circulación mientras rige el distanciamiento social.

La conferencia se desarrolló en el Centro Cultural con la participación de las máximas autoridades de ambas localidades junto al equipo de Salud de Chubut que encabeza el ministro Fabián Puratich y la jefa de Epidemiología, Teresa Strella; y el cuerpo sanitario de Nación conformado por el jefe de Gabinete de Salud, Lisandro Bonelli; el secretario de Equidad, Martín Sabignoso y la directora nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud, Analía Rearte.

El primero en hablar fue el intendente comodorense, Juan Pablo Luque quien pronunció un mensaje de agradecimiento hacia el gobierno nacional y llevó tranquilidad a la población por la situación. “Cada vez que golpeamos una puerta a esta gestión nacional que encabeza el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, tenemos respuestas de forma inmediata”, afirmó.

“Tenemos una mirada permanente del poder central sobre el trabajo que vienen realizando nuestros equipos de salud, a quienes quiero felicitar por su compromiso y responsabilidad que se requiere ante esta situación”, reconoció.

Respetar el trabajo de los equipos de salud

Por su parte, el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos coincidió sobre el compromiso del gobierno nacional con la región que ha tenido una cantidad de casos importantes respecto a la pandemia mundial del Coronavirus. En ese sentido, expresó que “sabemos del incansable trabajo que vienen realizando de forma conjunta los profesionales de salud de ambas ciudades. No tienen descanso, todos los días están poniendo lo mejor de sí para que esta situación que estamos viviendo, que sabíamos que podía suceder, pero para la cual veníamos preparándonos hace mucho tiempo desde ambos Municipios”.

“Sabemos que se viene una fecha especial como el día del amigo y como lo fue el día del padre y, por eso, le pedimos a la comunidad que respetemos este trabajo de los equipos de salud, y no compartamos ese día. Existen otros medios y la tecnología nos ayuda a tener contacto con los nuestros”, destacó.

“La estrategia epidemiológica no va a cambiar”

Fue la definición de parte del ministro de Salud, Fabián Puratich, quien además de valorar el respaldo del gobierno nacional, reveló que “todos nuestros equipos sanitarios están día a día, sin contar las horas, en terreno; sentados alrededor de un teléfono y computadora para que esta pandemia tenga los menores efectos nocivos en nuestra sociedad”.

“El llamado a la sociedad sigue siendo el mismo sobre el cuidado individual, es la única herramienta fundamental para frenar los casos de Coronavirus; cuidarse a uno mismo es cuidar a la sociedad y es lo que nos dará el éxito para contener esta pandemia y cuando hablamos de distanciamiento social también nos referimos al distanciamiento físico”, ratificó.

En ese tenor, el funcionario provincial confirmó que se persistirá con la investigación en terreno implementando la modalidad de centinela en los barrios para intensificar la búsqueda de casos activos en Comodoro Rivadavia.

La responsabilidad individual

El Jefe de Gabinete de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli, remarcó estas dos medidas como centrales para evitar un nuevo brote del virus en la región, al tiempo que reconoció que el trabajo preventivo implementado hasta el momento por los estados municipales y los agentes sanitarios “es muy bueno en pos de cuidar a los vecinos de esta provincia”.

En ese marco, el funcionario nacional consideró que la mejor forma de trabajar en esta crisis que atraviesa el mundo y el país es “sosteniendo la base del federalismo, todos tirando para el mismo lado y eso es la enseñanza principal que nos está dejando la pandemia. Más allá de donde vengamos, de donde vivamos, del partido político, estamos trabajando atrás de un único objetivo y que es vencer esta pandemia”.

Posibles brotes

Al ser consultado por la situación de la ciudad y la posibilidad de tener o no un nuevo brote de COVID-19, enfatizó que “nunca se puede saber cuándo se llegará al pico máximo porque eso depende de muchas variables y factores. Lo importante es el compromiso y responsabilidad individual que están demostrando los argentinos y argentinas. Hoy, la única vacuna efectiva para esta pandemia es seguir manteniendo el aislamiento si nos toca hacerlo, cumplir en la etapa de distanciamiento social porque hay que hacer focos en nuestras personas de riesgo que son los adultos mayores y aquellos que presentan alguna patología como diabetes, hipertensos y demás”.

“La cuarentena no nos gusta, nos angustia y nos genera incertidumbre, pero es la única vacuna efectiva por el momento. Ya tendremos tiempo de tomar mates, de hacer asados, pero mientras tanto no hay otra herramienta; sigámonos cuidando y siendo responsables para mitigar el avance de la pandemia”, pronunció.

Inversiones en salud

En relación a los fondos públicos destinados a la región, Lisandro Bonelli detalló que “desde el Estado se tiene calculado en equipamiento, insumos y programas, alrededor de 260 millones de pesos para el 2020. Al día de hoy, se han otorgado 25 respiradores y en los próximos días se entregará una suma similar para que cuando finalice la pandemia, los vecinos puedan contar con 50 respiradores más”.

Esto se suma a lo ya invertido por el Municipio local que supera los 30 millones de pesos desde el inicio de la emergencia sanitaria, en obras equipamiento tecnológico, elementos de protección e insumos médicos.