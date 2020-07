Nación alertó que “cualquier resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anuncio que hasta que “cualquier resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario”. Esto es un lineamiento tomado por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del Covid-19 en todo el territorio nacional.

La funcionaria, una de las más activas y cercanas al ministro Ginés González García, lanzó esa afirmación para insistir en la necesidad de que la gente no subestime síntomas y consulte al sistema de salud.

«Cuando se busca a los contactos estrechos, una situación frecuente es que personas con síntomas leves no hubieran consultado si no iban a sus casas. No jerarquizan a un resfrío como coronavirus», precisó Vizzotti en el reporte habitual de la cartera sanitaria.

Argumentó esa idea con los números de las pruebas para virus respiratorios y los porcentajes son contundentes: «Este año en el contexto de la pandemia, en la vigilancia de virus respiratorios entre la semana 1 y la 22, de las 17.741 muestras que dieron positivas para respiratorios, el 95% es positiva para covid19 y solamente 2 % da positivo de adenovirus, 2% influenza y el 1% parainfluenza positivo», precisó.

De allí la frase, que repitió en dos oportunidades: «Cualquier resfrío que tengamos en este invierno es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Es un concepto enorme que tenemos que tener para no subestimar la situación y consultar al sistema de salud y poder definir si es positivo el análisis, y aislar a esa persona».

«Nuestro rol en interrumpir la transmisión es clave y no minimizar esta situación también. Cualquier resfrió en este momento en Argentina es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario y tenemos que actuar en tal sentido», cerró.