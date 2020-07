Movilización en la Meseta por el futuro productivo

Alrededor de 400 personas se movilizaron este lunes en la Meseta de Chubut para hacer público su reclamo sobre el futuro productivo de la zona. Vecinos de las localidades de Gan Gan, Gastre y Blancuntre, se manifestaron por su “derecho a trabajar y participar en el futuro productivo” de la región bajo la consigna “Queremos decidir”, en clara alusión a la zonificación minera.

La crisis que atraviesa la Meseta por falta de trabajo estable, se acrecienta en tiempos de pandemia y vecinos del lugar coincidieron en solicitar políticas económicas acordes a las posibilidades que ofrece la zona, en materia de minería.

Bajo el lema “Queremos decidir”, la movilización incluyó caravanas de autos y reuniones en las plazas con pancartas.

La comunidad de la Meseta pide la zonificación minera en la provincia, advirtiendo que la situación estructural vinculada a los servicios públicos y la infraestructura en la zona, está en crisis. Afirman que el desempleo aumenta y los jóvenes que antes se iban a buscar mejores oportunidades a las ciudades más pobladas de la provincia, ahora solo encuentran “más vacío y abandono”, expresó Milton Hermosilla, vecino de Gastre en diálogo con El Diario.

Milton es padre de familia, nacido y criado en Gastre, y advierte que “los campos nunca se recuperaron de la ceniza del Puyehue, en 2011”, y sostiene que la falta de empleo es cada vez más grave.

“Esas cosas, la gente de las ciudades no las ve. Por eso la gente de la zona quiere que haya minería”, indicó al remarcar que “necesitamos generar empleo, porque ahora cuando los jóvenes se van a las ciudades, tampoco tienen trabajo”.

Hermosilla expresó que las personas que se niegan al desarrollo minero, “viven a más de 400 kilómetros, no tienen idea como es vivir acá y no saben de lo que hablan porque el proyecto minero, no toma agua del río Chubut, como dicen”.

“Nosotros decidimos que nos vamos a manifestar una vez al mes, esta vez quedó demostrado que acá no viene nadie de otro lado a movilizarse para la foto, porque con el frío y la nieve nadie se acerca”, indicó Hermosilla al tiempo que agregó “lo que nosotros queremos es que nos escuchen, el Gobernador y lo Diputados”, resaltó el vecino de Gastre.