Messi no renovaría en Barcelona y miraría de reojo al City

En los últimos días, ha tomado fuerza la versión conocida a principios de este 2020, la cual indica que el capitán de la Selección Argentina, figura y emblema del Barcelona de España, Lionel Messi, no renovaría su contrato con la institución “culé”.

Esta información, crece aún más teniendo en cuenta el duro momento futbolístico del equipo, que incluso ha generado malestar y disputa entre “el 10” y el CT barcelonista. Cumpliría con su vínculo hasta 2021 y aparecería el Manchester City en su horizonte.

Tensión entre Barcelona y “Lio”

Lionel Messi, no se encontraría cómodo en el Barcelona, al menos según lo que se nota desde lo futbolístico; tras reanudarse la competencia de la Liga de España, tras la postergación por la pandemia COVID-19.

El “Barsa” transitaba previamente un gran momento, disputando el campeonato, pero los resultados no acompañaron en las últimas presentaciones; potenciados por los triunfos de su clásico rival Real Madrid que ahora lidera la tabla de posiciones. A la vez, este malestar, llevó al “10” a discutir incluso dentro del campo de juego, con el CT que lo dirige.

Por esto, según el periodista Manu Carreño del programa El Larguero de Cadena Ser, Messi habría paralizado su renovación y su futuro estaría en el aire: el rosarino, “estaría agotado por las permanentes filtraciones interesadas que salen desde el propio club y que le hacen responsable de decisiones en las que él no ha tenido nada que ver. Las negociaciones habrían comenzado bien, pero los últimos acontecimientos habrían tensado la cuerda e inclinado la balanza hacia una salida”, se indica.

Incluso, el Mejor Jugador del Mundo, podría haber abandonado Barcelona, pero decidió no ejecutar una de las cláusulas que había en su contrato.

¿Será Manchester el próximo destino?

Si esta etapa, más que ganadora en Barcelona está terminada, muchos indican que Lionel Messi vería con buenos ojos, escuchar ofertas que llegan desde los grandes clubes del mundo, entre los que se encuentra el Manchester City.

No solo desde lo económico se buscaría seducir al argentino, sino también tocando intereses preciados para el jugador, como ser la presencia de su ex entrenador ´Pep´ Guardiola, con quien alcanzó su gran nivel con la camiseta barcelonista; como así también su amigo entrañable, Sergio ´Kun´ Agüero.

Tal es así que según el periodista argentino en Inglaterra, Christian Martin, de Fox Sports, “la intención del City sigue siendo la de siempre y Messi podría dar el «sí» esta vez”.