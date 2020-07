Mentiras piadosas

Según trascendió, ante la inminente necesidad de brindar buenas nuevas, el ministro Antonena habría asegurado que los trabajadores de salud y personal policial que pagaban ganancias, no tendrían el descuento mientras dure la pandemia, en referencia a la ley nacional 27549. Sin embargo, grande fue el malestar en la fuerza policial provincial cuando se enteraron que el anuncio del ministro no era tal, ya que sólo las guardias obligatorias y horas extras no pagan Ganancias, todo concepto que no se les liquidan a los trabajadores de policía. Según fuentes policiales, esta situación sumada a promesas incumplidas por actualización de salarios, hicieron crecer el enojo y los rumores de medidas de fuerza en las filas policiales.