Menna afirma que la Emergencia Turística “es necesaria” para afrontar la crisis

En Chubut se están encaminando las gestiones para impulsar la Emergencia Turística a nivel provincial, con el objetivo de atender la dura realidad que están atravesando las empresas del sector, las cuales emplean a miles de personas en distintas localidades.

En la misma sintonía, el diputado nacional Gustavo Menna presentó un proyecto de ley para que esto ocurra a nivel nacional, aunque por el momento no ha prosperado, ya que no cuenta con el apoyo del oficialismo dentro de la Cámara Baja del Congreso de la Nación. No obstante, ante el complicado horizonte que vislumbran desde el sector, el legislador chubutense pidió que se tomen medidas al respecto.

“No se puede negar la realidad. La emergencia del sector es real y subsiste más allá de que una ley la reconozca o no”, apuntó en primer lugar el diputado representante del bloque Juntos por el Cambio.

“Pero es necesaria una herramienta legal que declare la emergencia para habilitar soluciones excepcionales en materia tributaria, laboral, financiera y de reprogramaciones que plantea el dictamen que quedó en minoría: es el proyecto que presentamos el 16 de abril con Alfredo Cornejo”, manifestó Menna.

Por último, el representante de Chubut en la Cámara de Diputados enfatizó que “el sector, que viene exponiendo su muy crítica situación, no se tiene que desanimar, ya que el hecho de que el proyecto esté despachado habilita la continuidad del trámite. Es necesario lograr el tratamiento de los dictámenes en una sesión”.