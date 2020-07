Massoni declaró ante Nápoli bajo la inusual presencia del Gobernador, pero no denunció

El fiscal Marcos Nápoli tomó declaración al ministro de Seguridad, Federico Massoni, acerca de sus dichos sobre la existencia de un transa por barrio en Trelew y la cobertura política a las organizaciones delictivas. Massoni, “no dio nombres exactos, sino que habló de áreas y organismos”, dijo el Fiscal tras el procedimiento judicial y aclaró que la causa podría derivarse a la Justicia Federal por tratarse de estupefacientes. Si bien la entrevista era de carácter formal, resultó llamativo que el gobernador Mariano Arcioni ingresara a la sala en el momento que declaraba el Ministro, un hecho que no sería ilegal, pero al menos irregular dadas las circunstancias, resultaría inapropiado según advirtieron abogados consultados por este Diario.

De acuerdo a lo manifestado por una media docena de abogados, la intromisión de Arcioni en la entrevista que mantenían el Fiscal y el Ministro no estaría prohibido, pero ante la circunstancia y la gravedad de los asuntos que en discusión, resulta por demás irregular y podría considerarse un acto de presión sobre las partes. Lo más llamativo de la situación es que, la máxima autoridad política de la provincia, es abogado, con lo cual debería haber sopesado la gravedad de su presencia en el lugar donde se desarrollaba la entrevista entre el Fiscal y el Ministro., la cual podría prestarse a una grave interpretación.

Aun así, el Fiscal minimizó la situación al afirmare que Arcioni, “se acercó a saludarnos y a agradecer que nos hicimos presentes aquí y que no lo hicimos en la Fiscalía. Brindó todo su apoyo para la investigación y no más que eso”, detalló Nápoli.

Sin denuncia formal

“La sensación que tengo después de haberme entrevistado con él es que no desconocía que esto tenía un impacto normativo. Amplió sus dichos, el ministro tiene información sobre algunas cuestiones particulares y en más de una jurisdicción”, remarcó el fiscal, al mismo tiempo que precisó que “dio algunos nombres respecto a causas ya conocidas, las cuales algunas de ellas han tenido un resultado condenatorio”.

No obstante, aún no se ha registrado ninguna denuncia concreta en donde haya una persona sindicada como autora de un ilícito de estas características. “Lo que tengo es información general sobre hacia donde habría que apuntar en una tesis investigativa”, enfatizó Nápoli, quién también recordó que esto entraría dentro de la órbita de la Justicia Federal.

Sobre esto último, explicó que “la presencia nuestra en este lugar tiene que ver con que se ha indicado que muchas de las personas que estarían dando soporte a esta situación formarían parte de los estados republicanos. Hay determinados datos que preocupan y que hay que investigar”.

Massoni preocupado

Por su parte, el propio Massoni se mostró preocupado por la repercusión que generaron sus dichos, afirmando que “me causa sorpresa la sorpresa que causan las declaraciones que yo hice. Es conocido por todo el mundo que la droga está en el medio de absolutamente todos los estamentos de nuestra sociedad. El desconocerlo es un mal paso”.

“Todos nos hacemos los distraídos y el naturalizar este tipo de cuestiones es extremadamente perjudicial, más para arrancar con una pelea que es la que tenemos que dar, porque no tiene que haber droga en la provincia”, sostuvo el funcionario.

Además del diálogo con Nápoli, el ministro de Seguridad afirmó que la semana que viene aportará información al fiscal federal, considerando que al tratarse de hechos sobre presunto narcotráfico, la Justicia Federal es la competente.