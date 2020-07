Massoni aspira a que los delincuentes “tengan miedo de vivir en Chubut”

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, hizo un breve balance de su gestión a cargo de la cartera en cuestión y anunció que uno de los objetivos que se plantea para que esté cumplido cuando deje su cargo actual es que “al delincuente le de miedo estar” en todo el territorio provincial.

Tras anunciar las situaciones vinculadas al narcotráfico y la preocupación que existe por este panorama, el funcionario afirmó que hay muchos ciudadanos que tienen “miedo”. Al respecto de esto, Massoni se preguntó “¿Cómo como Estado vamos a mirar para otro lado?”.

Problemática por droga

“Estamos con una problemática que es que la droga está siendo el centro neural del 100% del resto de los ilícitos. En todos lados la droga está presente”, alertó el ministro de Seguridad, al mismo tiempo que pidió que se combatan los delitos conjuntos y ya no de manera individual.

En cuanto a la situación que vive cada localidad de Chubut, Massoni insistió con que Trelew “estadísticamente por el tipo delictual y por la forma en las que se llevan adelante, es la ciudad más caliente”.

“Defender a las personas de bien”

Sobre los cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales vinculadas a los derechos humanos por la implementación de “mano dura”, el ministro de Seguridad de Chubut dijo: “Tengo una diferencia conceptual, yo creo que están equivocados. Se arrogan la representación del pueblo de la Provincia. Generan una defensa en forma fundamental de aquellos que en forma voluntaria cometen ilícitos, violentan a la gente. Terminan defendiendo el delincuente, terminan defendiendo los derechos de aquel que en forma voluntaria comete estos actos perversos atentando contra la sociedad de bien”.

“Para mi esos no son los derechos humanos, eso no es defender las garantías constitucionales. Para mí hay que defender al ciudadano de bien. Mi posición es defender al ciudadano de bien. La persona que trabaja, es a quien tengo que defender, la persona que se dedica a su vida y tiene problemas. No al delincuente, a mí no me van a ver nunca defendiendo al delincuente, al contrario”.