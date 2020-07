Al parecer la idea de incorporar más mujeres al Gabinete de Chubut era una creencia que profesaba Andrés Meiszner, ya que por el momento no se ha escuchado el nombre de ninguna mujer para ocupar los cargos vacantes, sino que por el contrario, los nombres que suenan con más fuerza no son precisamente noveles dirigentes, y claramente no circulan nombres de mujer. No faltó quien dijera, que “ninguna mujer sensata, aceptaría subirse a ese tren”, rumoreó. Habrá que esperar a los anuncios del Gobernador esta semana.