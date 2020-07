Mammarelli declara por sus dichos sobre presuntos sobresueldos en Chubut

Sergio Mammarelli, ex ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, lanzó días atrás fuertes declaraciones vinculadas a la situación política provincial. Puntualmente, los dichos que más impacto generaron fueron aquellos vinculados a la realidad de la Administración Pública, en donde aseguró que hay funcionarios con ingresos ilegales o personas que hay personas que cobran salarios pero que no van a trabajar.

Como consecuencia de esto, desde la Justicia se avanzó con el fin de conocer detalles sobre las declaraciones de un ex integrante del Gabinete de Chubut. Y es por esto que hoy jueves será interpelado por el fiscal Héctor Iturrióz, a través de una videoconferencia.

En su diálogo con el representante del Ministerio Público Fiscal, el ex ministro Coordinador de Gabinete tendrá que explicar a qué se refirió con el pago de “sobresueldos”.

Vale recordar que hace unas dos semanas Mammarelli había dicho que “el Gobierno Provincial es un Gobierno sin plan y sin rumbo. Hoy vamos a renegociar una deuda a tasas que desconocemos porque estamos en un default virtual. Se habla de sueldos bajos porque el sobresueldo lo hacen robando. Investiguen las causas de corrupción que hay en la Provincia”.

Estas y otras palabras del ex funcionario llamaron la atención a más de uno, y por eso fue que desde Fiscalía se optó por iniciar un legajo de investigación de oficio, con el fin de esclarecer la situación que relató Mammarelli.

Ahora resta saber que dirá el ex ministro de manera formal, ya que si ratifica sus palabras se podría avanzar con la apertura de investigación formal, mientras que si no los ratifica esto quedaría prácticamente imposibilitado.