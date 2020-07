Madryn: Se profundiza la interna en el Frente Patriótico

El edil del PJ y presidente del Consejo de Localidad en Puerto Madryn, Federico Garitano, respondió a las acusaciones de su par, Nadia Garay, luego de que esta última radicara una denuncia en la Comisaría de la Mujer por “violencia política” enmarcada en violencia de género.

De este modo, el Frente Patriótico mostró la primera grieta y asomaron las diferencias entre los distintos espacios políticos que la integran; la “gota que rebalsó el vaso” fue la decisión de Garay de no tomar su licencia por maternidad para continuar trabajando, evitando de este modo que la vacante fuera suplida temporalmente por una figura cercana a Garitano.

Ello habría generado una discusión que escaló, según los dichos de Garay y su compañera de bloque, Sandra Mancilla, a niveles violentos, culminando en la denuncia realizada por la primera en sede policial.

“La cara más baja de la política”

Por su parte, Garitano escogió las redes sociales para hacer un descargo y “aclarar una situación que me tocó vivir” y se mostró “sorprendido y muy muy agradecido a todas las personas que me llamaron, que me escribieron, que me conocen”.

En esta línea, sostuvo que “después de 21 años de militancia me tocó ver la cara más baja y repudiable de la política” y planteó que “mi negativa inicial a responder a las directivas de Unidos y Organizados en el Concejo Deliberante me trajeron diferencias con sus militantes y representantes en el mismo”.

Apuntó contra Leslie Roberts

Además, manifestó expresamente su apoyo a “la compañera Elizabeth Choque”, quien hubiera sido la reemplazante temporal de Garay en caso de que hubiera avanzado con el pedido de licencia.

Por otra parte, el concejal justicialista señaló que “nunca agredi ni hablé en tono inapropiado con nadie” y apuntó que “todo lo que dice la denuncia en mi contra es mentira, por supuesto presenté una denuncia con la verdad de lo ocurrido, que es responsabilidad de un oscuro personaje que apareció raudo en el Concejo y en los medios, un señor que los vecinos eligieron para conducir la Cooperativa y la destruyó”.

“Son capaces de cualquier cosa”

Garitano indicó como “lamentable” que “usen los más bajos argumentos y que no les importe nada, ni la salud de las propias compañeras, ni la defensa de ningún derecho” y remarcó que “hoy me convencí de algo que me dijo muchas veces una compañera y amiga: ‘son capaces de cualquier cosa por un espacio de poder, no tienen limites’”.

Finalmente, dijo lamentar “profundamente que mi mamá y compañera de vida y mis 3 hijas tengan que pasar por un momento así, y escuchar las barbaridades y las mentiras que dijeron”, pidiendo que la situación “se esclarezca rápidamente y que los verdaderos responsables salgan a la luz”.