Madryn promueve la protección de adultos mayores

El intendente Gustavo Sastre confirmó que en la ciudad se trabaja en un intenso plan para prevenir el maltrato a los adultos mayores. “Debemos garantizar y promover su cuidado integral y la única forma de lograrlo es con políticas públicas que nos permitan estar presentes como Estado”, sostuvo

“Como Estado debemos garantizar y promover el cuidado integral de nuestros adultos mayores, lo cual significa brindar el apoyo necesario, que contribuya a promover la autonomía y garantice un envejecimiento activo y saludable. Es uno de nuestros objetivos ampliar y mejorar la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, permitiéndoles así seguir aportando activamente a sus familias, amigos y a la comunidad en su totalidad”.

El Jefe comunal expresó que “es necesario entender que significa un trato indebido o negligente a una persona mayor por otra persona que le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud, su bienestar o sus bienes. Por eso, desde el Ejecutivo venimos llevando a cabo distintas charlas destinadas al personal y a los abuelos de los distintos hogares de la ciudad sobre sus los derechos. También hemos puesto en funcionamiento un línea telefónica para realizar denuncias que es 2804 19 5651 a donde pueden comunicarse todos los días de 7 a 20 horas”, destacó Sastre.

En este sentido, es importante destacar que según la ONU, una de cada 6 personas mayores en el mundo sufren abuso, pero no hay registros concretos y ciertos ya que muchas personas mayores no denuncian. Las estadísticas indican que los principales victimarios de los adultos mayores son sus propios hijos adultos con el 44.4%, los cónyuges 14.6%, pareja actual (afectivo y/o sexual) 9.7%, u otros familiares (nuera, yerno, etc.) 17%.

En el ámbito familiar el tipo de violencia que mayoritariamente se ejerce contra los adultos mayores es el maltrato psicológico hasta en un 95%. Siendo la agresión más frecuente los insultos (85%), humillación y desvalorización (66.3%), amenazas de muerte (40%), y rechazo no están exentos de la violencia física.