Madryn: Exitosa campaña del programa de “Familias de Acogimiento”

El intendente de Puerto Madryn celebró que todos los niños y niñas que se encontraban en el Minihogar fueran recibidos en el programa «Familias de Acogimiento» garantizando el derecho a vivir en familia. De esta manera se ratifica la decisión de no institucionalización impulsada por la gestión de Ricardo Sastre y se profundiza el compromiso con las políticas públicas en materia de niñez, adolescencia y familia. «Esto es el resultado de nuestro apoyo al trabajo articulado y comprometido de cada uno de los actores del sistema de protección integral cuyo fin no es más que el de asegurar y resguardar los derechos que cada niño, niña y adolescente son titulares», destacó Gustavo Sastre.

Además reconoció «el trabajo incansable del personal del Minihogar, quienes con compromiso y amor, intentan a diario reconstruir sonrisas, dejando de lado tanto cuestiones personales como laborales que son de público conocimiento, y que desde el Ejecutivo Municipal hemos acompañado y apoyado. Cuando de niños, niñas y adolescentes se trata, es nuestra obligación como Estado dejar de discutir responsabilidades y poner a disposición todo el recurso para mejorar la calidad de las intervenciones y sobre todo acompañar con decisión y firmeza a quienes ponen el cuerpo en situaciones tan dolorosas, como lo es el ingreso de un niño a una Institución».

«En medio de esta situación que estamos atravesando, poder cerrar las puertas del Minihogar, con nuestros niños contenidos en un ambiente familiar, y no con ellos adentro, nos da la certeza que cuando hay decisión política, compromiso y acompañamiento las cosas no solo pueden mejorarse sino también sostenerse en el tiempo. Hoy la no institucionalización es una realidad en nuestra ciudad y esto es un logro que hemos conseguido entre todos. Es nuestro deber como sociedad defenderla y mejorarla con responsabilidad y sobre todo siendo conscientes de que en esas decisiones hacemos la diferencia», valoró Gustavo Sastre.

Desarrollo y bienestar

Por otra parte, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Lucila González sostuvo que «durante este tiempo, con un trabajo incansable tuvimos que modificar las formas de abordaje y el acompañamiento de los equipos de profesionales e interdisciplinarios del Programa. Lo que nos dio como resultado que todos los niños que se encontraban en la Institución fueran acogidos y de esta manera se encuentren en un ámbito correcto para su desarrollo y bienestar, que no es más, que en una familia, en un ambiente de felicidad, amor y compresión».

Vale destacar que el Programa fue creado mediante Ordenanza Municipal Nº 8812, y el mismo es ejecutado de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Puerto Madryn. El mismo cuenta con un equipo de profesionales que capacitan, supervisan y evalúan de manera permanente el funcionamiento, no solo del programa sino también de la Medida de Protección Excepcional adoptada, estableciendo procesos de trabajo con la familia del niño, niña o adolescente, para establecer las condiciones que le permitan regresar a vivir con su familia de origen.