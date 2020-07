Madryn: Denuncian mal estado del hospital en plena pandemia

Desde hace años se suman los reclamos por la falta de inversión en el sistema sanitario provincial, tanto en la infraestructura de equipos, como en la edilicia, sin contar con los permanentes reclamos salariales del personal de la salud.

Pero, en estos momentos, en plena pandemia del COVID-19, es cuando más se hacen notar este tipo de falencias, que ya son un mal endémico en la gestión estatal; y que son mayormente asistidas por vecinos particulares o, directamente, por los propios profesionales de la salud.

Llueve en todos lados

En este marco, dos días de lluvia pueden ser letales para un hospital zonal como el “Dr Andrés Ísola” de Puerto Madryn, ya que esta semana se pudo ver como el edificio, y la gestión, hace agua por todos lados.

Las imágenes, caminando por los pasillos del nosocomio, fueron lamentables, goteras y baldes por todos lados, y los mismos médicos, trapo en mano, tratando de hacer habitable un espacio que debería ser impoluto, más en tiempos de coronavirus.

Imágenes que se hacen palpables en la voz del reconocido cirujano pediátrico y miembro del equipo de la Unidad de Fisura Labio Alveolo Palatina (FLAP), doctor Julio Pratessi, quien en las redes sociales denunció el estado de las instalaciones del hospital Ísola, desde la humedad en el techo hasta los cortocircuitos originados por el agua en los artefactos de iluminación; al tiempo que rescató el trabajo individual de varios de sus compañeros como ser el mismo director del Hospital doctor Ariel Urbano o la epidemióloga del hospital doctora Denisse Acosta, quienes en persona trabajaron para adecentar una de las oficinas previo a una reunión de trabajo. “Esta imagen, me genera vergüenza. Por las condiciones de trabajo de las autoridades sanitarias máximas de la ciudad en este momento tan particular. Porque a pesar de las mismas, están en la trinchera, sin aflojar desde hace 4 meses. Por la desidia de los gobiernos sucesivos, a los que no les importa el estado de los hospitales, centros de salud, escuelas, comisarias, oficinas públicas varias, caminos provinciales, calles de las ciudades, etc”, escribió con indignación el profesional y compartió imágenes que se publican con esta denuncia pública.