Luque inspeccionó obra de refacciones en la vecinal del barrio Fuchs

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, visitó la vecinal del barrio José Fuchs, en donde se está reparando la parte principal, con el proyecto de reformar otros salones para generar una panadería y otros servicios para la gente.

En este marco, y paralelo al control de la situación sanitaria, el intendente comienza a retomar también temas de agenda de gestión de la ciudad, que incluye el recorrido por los barrios para visitar las distintas obras que estaban proyectadas y se reactivaron.

“Esta es una visita que había quedado pendiente y no queríamos que pase mucho tiempo teniendo en cuenta que esta vecinal desde el punto de vista edilicio es la más grande de la ciudad, con mucha antigüedad en su infraestructura. Se ha hecho un esfuerzo por parte de la vecinal, en conjunto con el Municipio y se ha ido arreglando”, expresó Luque.

En cuanto a los objetivos de las reformas, comentó que “seguiremos trabajando, hay un proyecto muy interesante de una panadería, que ya adquirieron todo el equipamiento y falta cerrar algunos arreglos del edificio para que no se deteriore”.

Por su parte, el vecinalista Carlos González, valoró que “la llegada de Juan Pablo es muy satisfactoria porque el vecino puede ver que el intendente viene, recorre y cumple con sus proyectos”.

Además, advirtió que “a esta vecinal no vino nadie en 20 años, solamente desde la gestión anterior. Que nos acompañe el intendente en los proyectos es más que anhelado, nos fortalece y fortalece a los vecinos que ven estos logros para los cuáles trabajamos”.