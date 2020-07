Luque arremetió contra Eliceche

El intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, afirmó que el diputado Carlos Eliceche “trabaja hace mucho para Ricardo Sastre. Creo que es uno de los grandes responsables de que hayan ganado (Mariano) Arcioni y Sastre la elección a gobernador”, aseveró. El Intendente habló de una suerte “puerta giratoria”, que en su opinión supone un problema para el PJ, entendiendo que los dirigentes no pueden irse y volver “cuando más le convenga”.

“Faltan tres años y medio para una próxima elección a gobernador en la provincia. Tenemos que ser más responsables con la situación en la que nos encontramos” dijo Luque y agregó que, “Eliceche trabaja hace mucho para Ricardo Sastre. No me sorprenden sus declaraciones porque más allá de jugar adversidades en Madryn, en las últimas elecciones donde desde el PJ planteábamos que había que hacer las elecciones todas juntas fue una diputada que responde a los intereses de Eliceche quien se retiró del recinto y no nos dio el quórum para eso”, recordó.