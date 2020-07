Linares: “Quieren ajustar a los trabajadores y llenaron el Gobierno de ‘ñoquis‘”

El intendente de Comodoro Rivadavia mandato cumplido y excandidato a gobernador, Carlos Linares, mantuvo una reunión de trabajo con ediles del Frente de Todos en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, este martes por la mañana, donde si bien no hubo distanciamiento social, reconoció un acercamiento político de “quienes hoy no están en nuestras filas” del PJ.

En diálogo con la prensa, criticó en duros términos a la administración provincial y advirtió que el justicialismo de Chubut “está reunificando criterios con los compañeros que hoy no están en nuestras filas”, a la vez que advirtió la falta de información concreta sobre la deuda provincial.

“Quieren ajustar a los trabajadores y llenaron el Gobierno de ñoquis”, arremetió el dirigente justicialista contra el Gobierno Provincial.

Rearmando

Al respecto, Linares sostuvo que “tenemos que consolidar un poder político y el PJ va a trabajar fuertemente en una unificación de criterios con aquellos compañeros que hoy no están entre nuestras filas”, y consultado sobre si esto último era referido a dirigentes como Adrián Maderna y Gustavo y Ricardo Sastre, planteó que “estamos trabajando fuertemente para la unificación del partido, con los reglamentos del Partido Justicialista; cada vez que tenemos contacto con cualquier compañero que hoy no está en nuestras filas, que se fue y que hoy vuelve al PJ, tiene todas las puertas abiertas pero hay un reglamento interno al cual hay que ajustarse, y serían todos bienvenidos”.

“Hay gente defraudada”

En relación al “rearmado” del PJ, la unificación de criterios y si dicha búsqueda de una solución a la crisis provincial se avizora “con o sin” el Gobernador, Linares apuntó: “No hay duda de que el gobernador es Arcioni y nosotros nunca fuimos destituyentes, menos el Partido Justicialista. Hoy hay dos pedidos de juicio político en la Legislatura, que hay que tratar, pero realmente es de gente que está defraudada porque verdaderamente hay que hacerse cargo de que le mintieron a la gente, esto no lo dice el partido sino la propia gente”.

“Sabíamos lo que iba a pasar”

“Cuando se falta a la palabra”, continuó, “esa persona tiene la voluntad de pedir el juicio político a un Gobernador que entró mintiéndole a la gente, y nosotros vamos a tratar este tema como corresponde”.

Sobre las turbulencias en la relación con algunos municipios, como por ejemplo el de Puerto Madryn y el actual intendente Gustavo Sastre, el ex jefe comunal de la ciudad petrolera fue determinante: “Si uno mira las notas mías de hace un año y medio, yo dije que era una ‘UTE’ (unión transitoria de empresas), y eso terminó siendo. Hoy, tanto Gustavo como Ricardo y Adrián lo reconocen. Ellos hicieron una alianza pensando en un tipo de gobierno, y una vez que el gobernador fue gobernador, hizo lo que a él le parecía y no al equipo, defraudando a sus compañeros de fórmula y de campaña; no a nosotros, que sabíamos claramente lo que iba a pasar”.

“No es un club de amigos”

Por otro lado, Linares criticó que “ya está gobernando hace 6 o 7 meses y ya no habla con el Vicegobernador, no pisó nunca Puerto Madryn, una sola vez pisó Trelew, que serían teóricamente sus aliados políticos” y remarcó que “uno viene a hacer política con la gente, la política no es un club de amigos; nosotros pertenecemos a un proyecto nacional, no somos librepensadores; bajamos una línea desde Alberto Fernández y Cristina para abajo, y tratamos de mantener una coherencia en estos doce o trece años que hace que militamos en este proyecto político”.

“Llenaron de ‘ñoquis’ el gobierno”

Sobre el proyecto de reestructuración de la deuda provincial, el ex candidato a gobernador de Chubut señaló que “uno ve la deuda que ellos mismos tomaron y todavía no explicaron que hicieron con la misma”, objetando el hecho “de tomar deuda, patear para adelante y que en 2023 ‘pague el que viene’ sin un plan económico”.

En el mismo sentido, puntualizó Linares que “es muy difícil para nosotros decir cómo salimos de esto si no tenemos números, no hay cifras reales y concretas del déficit de la provincia; tampoco los hay de la planta política, porque acá quieren ajustar el salario de los trabajadores y llenaron de ñoquis el Gobierno de la Provincia” y se preguntó “qué ejemplo le estamos dando a los trabajadores”.