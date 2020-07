Legislatura sesiona este jueves

Se confirmó la convocatoria a sesión ordinaria para este jueves a las 09:00 horas. El vicegobernador Ricardo Sastre, encabezó la Labor Parlamentaria junto a los Presidentes de Bloque y personal del área de Presidencia.

El temario a tratar es extenso debido a la escasa actividad de la Legislatura desde el inicio del período de sesiones producto de la Pandemia y las medidas de fuerza que llevan adelante los trabajadores legislativos en reclamo del pago de salarios en tiempo y forma.

Días pasados, el titular de la APEL (Asociación del Personal Legislativo) de Chubut, anticipó un principio de acuerdo con las autoridades de la Casa de las Leyes para prestar servicios con algunas restricciones pero garantizando las sesiones a fin de dar tratamiento a diversos proyectos que contemplan medidas vinculadas a atender la situación socio-económico-financiera de la provincia.

Amplia agenda

El vicegobernador Ricardo Sastre anticipó que se tratará “los temas que están en Comisión, y en algunos de ellos hay aportes de los bloques para realizar algunas modificaciones, para luego avanzar en posteriores aprobaciones“.

Sastre explicó que “por el tiempo que comprometió el sindicato de APEL, tenemos cuatro horas para sesionar a partir de las 9 de la mañana, ya que a las 13 comienza nuevamente la retención de servicios de los empleados por el atraso en el pago de haberes”.

Consultado acerca del pago del aguinaldo en cuotas, Sastre indicó que “el anuncio fue posterior al acuerdo con APEL para poder sesionar, pero claramente es una noticia que cayó mal en los trabajadores. Lo que hay que entender es que si el Ministerio de Economía salió a anunciarlo de esa forma, es porque no tiene otra manera de abonarlo, no creo tampoco que haya muchas más opciones que esa”.

El Vicegobernador dijo que “más allá de no haber tenido muchas sesiones, se le han dado todas las herramientas al Ejecutivo con tratamiento y aprobación de todos los temas. Ahora hay que abordar la situación de la reestructuración de deuda, pero tampoco a costa de lo que sea. Será evaluada como corresponde por cada bloque, y se buscará la mejor alternativa. Muchas veces se le pega a los Diputados y no han hecho más que aprobar todo lo que envió el Poder Ejecutivo, entonces las críticas no entendemos muy bien a dónde apuntan”.

“Yo escucho cuestionar al Legislativo. Y después sucede que el Gobernador sale a decir que el Legislativo tiene que sesionar para reperfilar la deuda, y un Ministro de su gabinete dice días después que para refinanciar no hace falta una Ley. Es todo muy desprolijo”, afirmó Ricardo Sastre.