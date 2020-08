“Las Gigantes” con nuevo coach: será Gregorio Martínez

La Selección Argentina Femenina de Básquet, conoció ayer, tras algunas idas y vueltas, a su ahora nuevo entrenador: Gregorio Martínez.

El ex DT de Obras Basket, será ahora coach de “Las Gigantes” , reemplazando a Leonardo Costa.

Martínez será el entrenador de las argentinas

El DT Gregorio Martínez será el reemplazante de Leo Costa como head coach de la Selección Argentina Femenina de Básquet Mayor, siendo el vínculo del ex coach de Obras Basket, hasta diciembre de 2023.

El flamante DT, tuvo una gran carrera en Unión Florida, donde fue campeón del Torneo Federal en 2014, la Superliga en 2015 y de la Liga Nacional Femenina 2017, entre otros títulos. Luego de allí emigró a Obras Sanitarias, en primer lugar, como Director General, y en las últimas tres temporadas estuvo como entrenador principal del Tachero.

“Es un orgullo poder estar en este lugar. Alguna vez pasé y no se dieron las condiciones, pero ahora estoy muy contento de que me hayan ofrecido este proyecto que es muy ambicioso”, expresó Martínez. “Tenemos un sueño que es jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 y atrás de eso vamos. En el mientras tanto tenemos los objetivos inmediatos que es el Sudamericano del año que viene con la Americup clasificatoria para el 2022”, sostuvo el DT.

Además, Martínez se refirió acerca de la masificación del femenino y dijo: “La ampliación de la base es algo fundamental para poder desarrollar el deporte femenino en general. Las Escuelas Deportivas son la muestra cabal de que la CABB está priorizando el básquet femenino y ubicarlo en el lugar que se merece”. Además, dijo que se está trabajando en una lista de jugadoras que se darán a conocer pronto, para poder tener charlas individuales con cada una de ellas.