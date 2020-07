Lanzan cortometraje «Carnada» de realizadora madrynense

El próximo 16 de julio a las 21 horas, la plataforma de cine independiente «cinecorto.org» proyectará el cortometraje «Carnada», de Gabriela Cánaves Miñones. La cinta, definida por su autora como «un corto sobre la imposibilidad de escapar», es un trabajo realizado enteramente por artistas y productores de Puerto Madryn a través de la productora de arte «PK», un espacio que «trabaja desde la voluntad artística pura», según resaltaron.

Surrealismo

Al respecto, Cánaves Miñones sostuvo en diálogo con El Diario que «nuestros cortometrajes, salvo el primero, «Cristina en su realidad», que era un docu-experimental, terminan siendo metáforas sobre temas que nos obsesionan; hablo en plural porque los guiones los comparto con mi socio, el escritor Jorge Hardmeier».

Asimismo, la realizadora explicó que «en ‘El sentido’, una de mafiosos y kungfutecas, vemos a un muchacho perderse en mafias suburbanas e intentar encontrarse en la espiritualidad del arte marcial, he ahí un ensayo sobre el sentido que nos dan las disciplinas en la vida, y en ‘Yo estoy vivo, el muerto sos vos’, vemos cómo un hombre mayor ‘muere’ en su rutina laboral; por otro lado, en ‘Terminal, paraje infinito’, un joven parece perderse en algún espacio-tiempo donde se encuentra frente a un patético tribunal cuyo ente superior jerárquico está encarnado por una niña de 11 años, que lo termina juzgando y encerrando por ‘delitos morales…'».

Vulnerabilidades

Por otra parte, remarcó que «claramente, la ficción cae en el surrealismo y la metáfora, es la idea cada vez más apropiada en cada nueva realización» y detalló que «‘Carnada’ ya es descaradamente metafórica: la vulnerabilidad de un hombre que sabe adónde se dirige, pero no puede escapar a eso que lo llama, que lo atrapa;tantas señales en su camino no logran disuadirlo porque es el poder el que lo maneja, ese poder siniestro del cual no podemos escapar, por más que seamos conscientes; es el cazador y su presa, que termina siendo alimento de sí misma, su propia carnada».

Mensaje entre líneas

«Nuestros guiones no son para entenderlos, son para sentirlos, nuestro mensaje tiende a ser subliminal. Apostamos a encontrar capas de sentido mediante debates e intervenciones luego de las proyecciones. Yo misma les voy encontrando nuevas respuestas durante los procesos de realización y en la acumulación de visualizaciones, eso me conmueve profundamente», concluyó Cánaves Miñones.