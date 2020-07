Lago Puelo: Vecinos increparon al Intendente por la ocupación de tierras

Una enérgica movilización de vecinos sorprendió al gabinete municipal de Augusto Sánchez, luego de que varias decenas de personas advirtieran por la cantidad de terrenos usurpados en la localidad, situación que constituye un impedimento para quienes buscan acceder a lotes sociales. “Si yo voy y corto un árbol, me cae la Policía o la Dirección de Bosques y Parques”, planteó uno de los vecinos, agregando que “si hago una quema sin autorización pasa lo mismo, si voy y me instalo en una plaza, me sacan; justamente, me pregunto dónde está su partido político” y reflexionando que “el Municipio debe gobernar para todos, es tristísimo ver el pueblo sucio, no depende de Nación ni Provincia, sino de usted; no se ve a la gente trabajando”.

Maniobras evasivas

“Tapan los pozos con tierra, la pandemia no es excusa porque en cualquier ciudad del país vemos gente trabajando, con las debidas medidas de prevención; le pedimos por favor que desinfecte el pueblo y tampoco lo hizo”, manifestaba otra vecina, aclarando ante el Jefe Comunal que “no queremos que usted se vaya ni destituirlo, no somos desestabilizadores sino vecinos, y queremos respuestas pero no tenemos ninguna”. Acto seguido, el Intendente retrucó: “Como vecinos, les doy respuestas. Que no sean las que a usted le gusta es otra cosa”, sentenció, despertando ironías y críticas al instante.

También, los residentes criticaron el estado de las calles. “No alcanza el dinero”, fue la respuesta del mandatario local.

Los que pagan y “los que no”

Además, los vecinos y vecinas objetaron la actitud presuntamente pasiva del Municipio frente a las tomas de terrenos, advirtiendo que a la ciudadanía se le exige una serie de requisitos para comprar lotes, y preguntándose “qué impuestos deben pagar” quienes optan por ocuparlos de manera ilegal, “cómo aportan esos vecinos” y cuál es la metodología para regularizar ese tipo de situaciones; ello, habida cuenta de que “lo que cuesta un terreno hoy en día está fuera del alcance de la mayoría, considerando que desde el Concejo Deliberante dijeron que no van a ceder un ‘tranco’ en el impuesto a los Bienes Patrimoniales”, sostuvo otro vecino.

Dicen que faltan fondos provinciales

“Para empezar, hay una situación estructural que tiene Lago Puelo respecto de los servicios; que nosotros, en los seis o siete meses que estamos no pudimos solucionar”, respondió el Intendente, sumando a ello que “en los tres meses y medio de pandemia redujimos el trabajo municipal al mínimo, todo se cerró salvo los servicios esenciales, porque sino el Municipio no podía seguir funcionando, indistintamente de que escaseó la coparticipación provincial y que los recursos hoy son más que limitados”.

Los “colgados”

En relación a las tomas de terrenos, “todas tienen que tener un tratamiento de resolución diferente; primero, que no haya más tomas, que es en lo que venimos trabajando, lo cual a ojo de ustedes no está dando resultado”, continuó Sánchez, mencionando que “muchos de los vecinos que están en las tomas no pagan impuestos, pagan los servicios”.

“¿Qué servicios?”, preguntó irónicamente una de las presentes, advirtiendo por “los colgados” y la consecuencia directa, que es “que el servicio eléctrico esté colapsado”.

Promesas a futuro

“Las ‘tomas’ u ocupaciones necesitan un tratamiento especial e individual, hay un programa que vamos a tratar de bajar de Nación que arranca a partir de un relevamiento de barrios populares, con el que se busca solucionar todos estos temas”, comentó el Jefe Municipal, añadiendo que “una de las cosas que se puede hacer es reubicar a las personas, por eso el Ministerio de Hábitat creó este programa, ya que habría recursos para avanzar en ese sentido, condición que nosotros entendemos como necesaria para ello”.

Pocas esperanzas de los vecinos

Esto último despertó el planteo de otra vecina, que preguntó si “nosotros, los vecinos, tenemos que ir haciéndonos la idea de que lo que hoy es una toma irregular en ‘golondrina’, en un futuro va a ser un barrio popular, mientras tenemos un montón de vecinos que reúnen todos los requisitos y ya presentaron los papeles; y que ahora tienen que ceder esos terrenos a gente que los está usurpando y que en algunos casos ya tienen propiedades”.

“Usurparon antes que asumiéramos”

“El Municipio acompaña las denuncias a quienes usurpan, que ya están identificados”, señaló el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Márques, agregando que la posición del Estado Municipal es que “toda aquella persona que usurpe no podrá acceder a un lote”, en virtud de otras normativas similares que fueron establecidas en localidades como Puerto Madryn, por citar un ejemplo.

“En algunos casos, los que están han ingresado antes de que asumiéramos nosotros”, justificó el funcionario. “Una vez que la gente está en el lugar usurpando, lo que preocupa es la lentitud de la resolución”, replicó un vecino.

Le echaron la culpa a la Policía

Momentos después, Márques se retiró del lugar para luego regresar con una carpeta en la que se encontraban las denuncias radicadas por la Dirección de Bosques local.

Los presentes comenzaron a compartir distintas estrategias para evitar las tomas: “Las órdenes que tienen Infantería es no dejar acceder a nadie”, aclaró Márques, endilgando, casi accidentalmente, la responsabilidad de las tomas a la inacción policial. “No nos sigan mintiendo en la cara”, aplicó una vecina.

Disputa pública por tierras fiscales

“Nosotros no queremos que haya tomas, no las alentamos”, aclaró el intendente Sánchez, retomando el control de la alocución y remarcando que “del otro lado necesitamos trabajar con Bosques, ya que la mayor cantidad de tierras fiscales que hay son de ellos y necesitamos que las vayan transfiriendo al Municipio para que nosotros las entreguemos a las personas que necesitan en el Registro Único, donde va a estar muy bien puntuado a quién le corresponde; y por el otro lado, necesitamos generar los recursos para infraestructura, para que se pueda urbanizar”.