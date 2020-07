La próxima semana se reanudaría el transporte interurbano

Representantes de empresas de transporte interurbano se reunieron este viernes con el intendente Adrián Maderna y presentaron protocolos para el reinicio de las actividades en los servicios que unen a Trelew con las ciudades aledañas.

“Se dialogó respecto de las inquietudes sobre el inicio de las actividades y la reapertura del transporte interurbano entre Trelew y Rawson, Trelew y Puerto Madryn, así como Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio”, expresó César Ayala, en su última actividad como responsable de la dirección de Terminal y Aeropuerto y antes de asumir como Secretario de Gobierno.

«Como se viene realizando desde el municipio con cada uno de los rubros, los representantes de cada actividad presentan los protocolos sanitarios necesarios para plantear un reinicio de actividades, eso se evalúa a través de la Coordinación de Salud y se eleva al Ministerio de Salud de la provincia, quien pide las autorizaciones al gobierno nacional», explicó.

“Se les informó además que ya contamos con las condiciones en la Terminal de Ómnibus para cuando sea oportuno reiniciar y se programó para el lunes una reunión con el Subsecretario de transporte de la provincia a fin de ir avanzando lo más rápido posible con este tema”, aseguró el funcionario municipal.

En este sentido, Ayala también reiteró que se “está trabajando en todos los marcos correspondientes a la seguridad sanitaria, teniendo en cuenta que los protocolos ya están establecidos y aprobados”.

Maderna indicó que «le pedimos una reunión a Gustavo Pinchulef (responsable de Transporte de Provincia), porque adeudan subsidios provinciales, y las empresas manifestaron que por eso, entre otras cosas, no pueden afrontar los salarios de sus trabajadores».

«Según nos dijo Pinchulef, la próxima semana podría retomarse el servicio interurbano, nosotros tenemos la Terminal preparada y será con todos los protocolos en las unidades», reveló Maderna.

«La preocupación de las empresas son los sueldos, no han recibido los subsidios y no pueden equilibrar su estructura de costos», insistió el intendente.