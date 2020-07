Voley: La Escuela Madrynense presentó su protocolo

En la ciudad de Puerto Madryn, diversas actividades deportivas que pueden desarrollarse de manera individual, regresar a su práctica de manera recreativa.

No sucede la misma situación con los deportes grupales, que aún esperan por volver a entrenarse de manera física. Este es el caso del Voley, que realizó la presentación de su protocolo de cara a la vuelta a los entrenamientos.

El Voley busca volver a entrenar

Deportes de equipo, como ser el hockey, rugby o el voley en este caso, son las disciplinas que aun no han podido volver a entrenarse en la ciudad de Puerto Madryn; claramente teniendo en cuenta que sus protocolos deben armarse de manera exhaustiva en búsqueda de mantener la distancia social y todos los requerimientos sanitarios para la no propagación y contagio de COVID-19.

Por ello, pensando y esperando poder volver a los entrenamientos, obviamente en lo que respecta al acondicionamiento físico y el trabajo de cuestiones técnicas; el Voley es uno de los deportes que ha presentado su protocolo, precisamente por parte de la Escuela Madrynense.

La institución portuaria, realiza sus actividades tanto de manera indoor como outdoor en modalidad beach. En su protocolo, indican que entre sus objetivos, se encuentra el establecer nuevas normas higiénico – sanitarias para retomar las actividades de práctica del voleibol, destinada a niños, jóvenes y adultos.

Retomar los entrenamientos y la enseñanza del voley tanto de indoor como de beach voley, pudiendo ofrecer de este modo, algunas horas de actividad a los jugadores de la institución. Además, se agrega que la actividad deportiva contribuye al bienestar físico, mental y social de los jugadores.

En la modalidad indoor, tal vez la espera por la habilitación tendrá una mayor demora, teniendo en cuenta que la Escuela Madrynense brinda sus clases en el Gimnasio Municipal N°1, que hoy en día está ocupado como centro de aislamiento; como así también en los SUM de Escuelas provinciales, que se encuentran cerradas hasta el momento, ya que no se ha retomado la actividad escolar in situ.

Si, se cuenta con mayores esperanzas que pueda concretarse la autorización para la práctica en la modalidad beach, teniendo en cuenta que sus dos canchas están ubicadas en el sector costero de la ciudad portuaria, en la Bajada N°3 del Boulevard Brown, al aire libre y con posibilidad de respetar el distanciamiento social de buena manera .

“Volver a hacer volar la pelota”, ese es el deseo de los entrenadores y jugadores de la Escuela Madrynense de Voley.