La Comisión Médica de AFA define pautas para la vuelta a las prácticas

De manera virtual, el pasado miércoles, se reunieron los integrantes de la Comisión Médica de la AFA, para seguir trabajando y delineando, la serie de recomendaciones médicas para presentar ante el Ministerio de Salud de la Nación como propuesta para el regreso de la práctica del fútbol.

El área comandada por Donato Villani, tendrá en los próximos días, un encuentro frente al Ministro Ginés González García, donde se evaluarán las pautas presentadas y así conocer para cuándo poner fecha al reinicio de las actividades.

En grupos, constantes testeos, traslados los detalles a tener en cuenta

En este encuentro, se avanzó en el tratamiento de las diferentes opciones que se toman para concretar la vuelta; proponiéndose además la denominación de “recomendaciones médicas” y no “protocolo” .

Vale destacar que hacia fines de este mes de julio, se dará una nueva reunión, pero en esta oportunidad entre el Ministro de Salud Ginés González García, el presidente de AFA Claudio Tapia y el mandamás de la Liga Profesional Marcelo Tinelli; conclave que servirá para conocer qué tipo de testeo se utilizará para los jugadores, cuerpos técnicos y staff para detectar el COVID-19.

Entre los puntos más destacables de esta serie de lineamientos propuestos por la Comisión Médica afista, se destaca que el regreso debería ser de a grupos y que todos los integrantes de cada cuerpo técnico no podrán estar con todos los futbolistas, sino que en cada práctica esté presente solo un miembro del CT según sea designado (el entrenador estará con un grupo, el preparador físico con otro, y así con los restantes).

Asimismo, se suma que “no más de seis jugadores por sesión de entrenamiento y/o en la misma cancha; los jugadores son los únicos exceptuados de utilizar barbijos o tapabocas. Todo el resto de los presentes deberán usarlo obligatoriamente (…) No es conveniente que en el mismo turno entrenen jugadores de la misma posición». Además, lo ideal es que se cambien en vestuarios amplios respetando el distanciamiento y deberán llevarse la ropa (y otros elementos como las botellas de agua) desde sus domicilios.”.

En cuanto a testeos, se deberán «implementar las medidas de protección recomendadas, incluidos chequeos médicos diarios (desde la exploración para detectar síntomas respiratorios, fiebre, hasta la prueba de laboratorio de la COVID-19); realizar pruebas específicas de sistema respiratorio, cardíaco y músculo-esquelético, según indicaciones de los profesionales sanitarios, en función de la disponibilidad, la exposición al virus, la capacidad económica y el nivel de la competición», aclara.

Luego, explican el procedimiento que podría llevarse a cabo respecto a los testeos: en primer lugar, realizar las pruebas a los jugadores que vuelvan a la actividad, aquellos con quienes hayan tenido contacto, 72 horas antes de reanudar la actividad. Luego, el segundo test será «antes de la primera sesión de entrenamiento y luego semanalmente». Después se realizarán pruebas a los participantes del fútbol. Los que den positivo, «no podrán realizar ninguna actividad futbolística», y aquellos que den negativo, «podrán participar de las actividades futbolísticas».

Por otro lado, destacan el gasto que deberá afrontar cada club para poder estar en condiciones de realizar los entrenamientos. El costo de cada test es de $1.500. «Deben realizarse al menos cinco test por mes a cada uno de los integrantes de los planteles. Tomando como promedio a 60 personas por plantel, y sumado el gasto operativo que necesita el proceso, el costo total que cada entidad debe afrontar es de $750.000 mensuales».

¿Cómo se daría en el Federal A?

El sitio web Ascenso del Interior, analizó cómo se desarrollaría esta serie de indicaciones médicas en el Torneo Federal A y precisamente entre las instituciones que lo protagonizan, entre ellas, el Deportivo Madryn.

Según indica la página en su nota publicada este jueves, “se regirá por los lineamientos elaborados por AFA ya que está y estuvo incluido en las diferentes reuniones mediante la representación dirigencial de Héctor Gómez (presidente Chaco For Ever) y Fernando Alday (médico Estudiantes San Luis)”.

Sobre los testeos a realizar a jugadores, CT, staff de colaboradores y allegados, comenta que “si bien en la reunión no se habló sobre el tema, desde AFA se trabaja en conseguir los recursos para intentar absorber los gastos de los mismos y no sean costeados por los clubes. Aún no está especificado que tipo de testeo se hará. En los próximos días se consultará con diferentes epidemiólogos”.

Sobre traslados, indica que “la intención principal es que sea de manera individual directo al lugar de entrenamiento. Si algún jugador no posee transporte propio, está en estudio la implementación para todas las categorías (no está definido en su totalidad) que los clubes tengan un servicio «puerta a puerta» es decir: casa/entrenamiento/casa, con empresas locales que se ocupen del mismo y que cumplan con las medidas sanitarias correspondientes. Para los que si poseen auto o movilidad, según reza el protocolo, no podrán transportar más de DOS personas”.