La Cámara de Diputados sesionará en forma presencial este jueves

Luego de que el martes de esta semana los diputados provinciales no puedan concretar la sesión ordinaria que estaba prevista, se espera que este jueves los legisladores realicen una actividad parlamentaria de manera presencial dentro del recinto de la Unicameral chubutense.

El martes no se alcanzó el quórum necesario como para poder habilitar las sesiones virtuales y los 16 diputados de Chubut al Frente que se habían conectado a la plataforma correspondiente tuvieron que abandonar la actividad. Esto se produjo ya que para aprobar las actividades on-line se tenía que modificar el reglamento interno y para eso se requieren dos tercios del total de los miembros de la Legislatura (18).

Como los ocho diputados del Frente de Todos y los tres de Juntos por el Cambio no se hicieron presentes, los 16 legisladores del oficialismo no llegaron a cumplir con el quórum mínimo. La postura de la oposición fue tomada porque desde la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) habían dicho que solo iban a prestar colaboración por dos horas y consideraron que no correspondía que se limite el tiempo que iba a tener cada diputado para poder hablar.

Como consecuencia de esto y de que Chubut ya pasó del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a la etapa de distanciamiento social, desde la Presidencia del Poder Legislativo se optó por volver a sesionar de manera presencial dentro del recinto de la Legislatura. Puntualmente, los diputados provinciales fueron convocados para sesionar hoy a las 8 de la mañana en la Unicameral provincial.