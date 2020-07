Investigan el homicidio de un ex detenido en la causa “Tridente del Golfo”

Lo que pareció ser el incendio accidental de una vivienda, finalmente derivó en una investigación por el presunto asesinato de Elvio Ramón Rubilar, un individuo que años atrás había sido detenido, junto a otros, en el marco de la causa narco “Tridente del Golfo”.

El hombre fue hallado fuera de su vivienda, la cual se encontraba ardiendo en llamas, y posteriormente se corroboró que poseía un traumatismo en la cabeza, lo que podría haberle ocasionado la muerte.

Asimismo, la Fiscalía investiga el aparente incendio intencional de la casa, iniciado en una de las habitaciones y que se extendió por el resto del inmueble.

Llamado de emergencia

Por su parte, el segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Ricardo Saavedra, relató: “A las 7:18 horas se recibió un llamado de un teléfono particular, informando sobre un incendio de vivienda en la calle Formosa 102, en barrio Covimar, para lo cual se desplazó la unidad que estaba retornando de un incendio de vehículo. Y arribados al lugar, se encontraron con una persona de sexo masculino, mayor de edad, en la vía pública, sobre la vereda, para lo cual personal de Bomberos se dividió en dos dotaciones”.

Desvanecido

Una de las dotaciones, comentó, “procedió a atender a la persona en la vereda y comienza a hacer RCP, dado que no presentaba signos vitales; el cuerpo se encontraba con sangre, no pudiendo hacerse una evaluación inmediata de cuál era la procedencia de la misma”, agregando que “arribada la ambulancia, se cargó al paciente sobre la camilla y fue trasladado al Hospital Zonal; posteriormente, se acoplaron a las tareas de extinción, ingresaron al domicilio y empezaron a hacer una búsqueda de personas o animales, dado que no se sabía si el propietario se encontraba solo o bien había más gente en el interior”.

Pericia y autopsia

Finalmente, “no se encontraron personas ni animales adentro, y se continuó con las tareas de extinción”, detalló Saavedra, sumando a ello que “el foco principal se desarrolló en uno de los dormitorios; se hará las pericias de rigor para tratar de establecer las causales del siniestro, dado que las causales de muerte de la persona quedarán a pedido de Criminalística, que realizará las pericias correspondientes”.